Ajax verovert 35ste landstitel na ruime overwinning op FC Emmen

Zondag, 2 mei 2021 om 16:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:22

Ajax heeft voor de 35ste keer in de clubgeschiedenis de landstitel veroverd. De ploeg van Erik ten Hag had zondag aan een punt genoeg tegen FC Emmen, maar boekte dankzij doelpunten van Jurriën Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen een 4-0 overwinning. Met nog drie wedstrijden te gaan is Ajax niet meer te achterhalen door PSV. De club plaatst zich zodoende opnieuw voor de groepsfase van de Champions League. Eerder dit seizoen pakte Ajax ook al de TOTO KNVB Beker.

Ajax leidde in de eerste helft met 1-0, maar was niet soeverein. Met name in het slot van de eerste helft beet Emmen van zich af. De bezoekers bleven loeren op onachtzaamheid in de defensie van Ajax en kregen op slag van rust een grote kans via Luka Adzic. De linksbuiten kon vrij inkoppen na een voorzet van Caner Cavlan, maar gaf zijn inzet niet voldoende richting mee. Het enige doelpunt van de eerste helft werd in de tiende minuut gemaakt door Timber. Emmen werkte de bal niet goed weg uit het strafschopgebied, waardoor rond de rand van het strafschopgebied een schietkans ontstond voor de verdediger. Door zwak ingrijpen van Michael Verrips belandde de bal laag in de rechterhoek.

Na het doelpunt kreeg met name Haller kansen om de marge te verdubbelen. Hij stuitte in een tijdsbestek van enkele minuten op Verrips, kopte over het doel en schoot een meter naast. In de tweede helft sloeg de recordaankoop alsnog toe. Na een klein uur kreeg Haller de bal door een wippertje van Davy Klaassen. Hij ontsnapte aan buitenspel en verschalkte de uitgekomen Verrips. Enkele minuten later maakte Rensch de 3-0 uit een kopbal. De verdediger stormde mee naar voren en kreeg bij de tweede paal een afgemeten voorzet van Dusan Tadic. Vlak daarna liet Edson Álvarez na om er 4-0 van te maken uit een kopbal; eerder in de tweede helft, bij een 1-0 stand, had de middenvelder ook al een goede kopkans gemist.

Verrips had vervolgens een goede redding in huis op een kopbal van Haller na een corner, maar Klaassen zorgde wel voor de 4-0. Ajax nam de bal over na een uittrap van Verrips en opnieuw leverde Tadic de beslissende voorzet. Voor de Amsterdammers kan daarmee het titelfeest beginnen. In de slotfase van de wedstrijd verzamelden supporters zich al in groten getale rond de Johan Cruijff ArenA. De gemeente Amsterdam heeft supporters opgeroepen om niet naar het stadion te komen, omdat het er te druk is. Ajax krijgt de schaal uitgereikt van KNVB-directeur Eric Gudde.