PSV zonder Dumfries; Veerman en Veerman ontbreken bij Heerenveen

Zondag, 2 mei 2021 om 15:42 • Yanick Vos • Laatste update: 15:58

PSV begint zondagmiddag met Jordan Teze als rechtsback tegen sc Heerenveen. Trainer Roger Schmidt moet puzzelen in zijn opstelling door de schorsing van aanvoerder Denzel Dumfries. Olivier Boscagli vormt het centrum van de achterhoede met Nick Viergever. Bij Heerenveen ontbreken Joey Veerman en Henk Veerman. Het tweetal ontbrak vorige week ook al door een positieve coronatest.

Door de schorsing van Dumfries en blessure van Timo Baumgartl was het de verwachting dat Teze als rechtsback zou starten. Schmidt liet dat afgelopen week immers al doorschemeren. “We moeten goed over zijn toekomst nadenken en kijken waar hij zich het beste kan ontwikkelen, omdat Jordan een belangrijke speler voor ons is. Hij kan als centrale verdediger en ook als rechtsback spelen”, zei hij op de persconferentie. Mohamed Ihattaren is niet fit en zit daarom niet bij de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opstelling PSV: Mvogo; Teze, Boscagli, Viergever, Max; Sangaré, Rosario; Gakpo, Götze; Zahavi, Malen

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Dresevic, Woudenberg, Kaib; Schöne, Kongolo, Halilovic; Van Bergen, De Jong