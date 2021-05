Been: ‘Je verwacht oorlog van hem, maar hij heeft zijn langste tijd gehad’

Zondag, 2 mei 2021 om 15:41 • Dominic Mostert

Mario Been is hard voor de spelers van Feyenoord na de wanprestatie op bezoek bij ADO Den Haag. De ploeg van Dick Advocaat maakte een lusteloze indruk en verloor zondag met 3-2. Been vindt dat Feyenoord spelers heeft die ‘eigenlijk dat shirt helemaal niet mogen dragen’. Hij noemt het spel van de ploeg inspiratieloos. “Met dit materiaal, zonder Steven Berghuis, is deze vijfde plaats misschien wel de positie van Feyenoord", concludeert de analist van ESPN.

Feyenoord stond na de eerste helft met 2-1 achter en dus mochten Mark Diemers, Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps meteen na de pauze invallen. Het spel van Feyenoord werd na de driedubbele wissel echter niet veel beter, merkte Been. "Je denkt dat Jörgensen dan sec in de spits gaat spelen en oorlog gaat maken. Maar ik vind het allemaal ‘net niet’. Ik denk dat hij ook wel zijn langste tijd bij Feyenoord gehad heeft en dat er op die plek frisse krachten voor moeten komen."

In plaats van in de spitspositie te blijven staan, zweefde Jörgensen over het veld. "Als je 4-4-2 speelt, moet je gewoon in de spits staan. Hij moet het hebben van voorzetten, maar dan moet je wel zorgen dat je er bent", aldus Been, die vindt dat Feyenoord 'gewoon niets' verdiende in Den Haag. "Vandaag heeft niet het hele elftal er alles aan gedaan om nog vierde te worden. Dat mag je jezelf kwalijk nemen. Kwalitatief gezien, zonder Berghuis, is dit misschien wel het maximaal haalbare voor Feyenoord."

Ook de invalbeurt van Lucas Pratto maakte weinig indruk op Been. De huurling van River Plate, die circa een half miljoen euro kostte, viel tien minuten voor tijd in. "Het zijn dure minuten, die hij maakt, als je ze optelt door het bedrag dat hij gekost heeft. Dat is niet eens zijn schuld. Ik vind dat een stukje beleid. En als je Jörgensen ziet invallen... Dat zijn niet meer de jongens die met ziel en zaligheid voor de club spelen. Feyenoord heeft veel werk te verrichten om voor volgend seizoen een heel nieuwe selectie neer te zetten."

Feyenoord mist volgende week tegen Ajax niet alleen Berghuis, maar ook Jens Toornstra. De middenvelder pakte in de eerste helft een gele kaart voor een overtreding op John Goossens en is daardoor geschorst. In de blessuretijd van de tweede helft volgde zelfs een tweede gele prent voor een charge op Milan van Ewijk. "Dat is ook niets voor hem. Je weet hier dat de wedstrijd al klaar is. Laat dit nou maar gaan…", aldus Been. "Maar dit is iets wat ontstaat uit frustratie. Dat is spijtig, want je hebt hem volgende week echt wel nodig. Je merkte ook dat hij zijn band afgaf en er ook wel klaar mee was."

Dick Advocaat denkt eveneens dat de rode kaart van Toornstra voortkwam uit frustratie, zegt hij op de persconferentie. "Er zit irritatie bij de groep, maar ook bij mij. Ik voel en proef dat de jongens met andere dingen bezig zijn. Dan krijg je dit soort wedstrijden. Maar wat speelt er? Kan ik ze niet meer raken?", vraagt de trainer zich af. Van Ewijk geeft bij ESPN zelf lachend aan dat hij verbaasd was dat hij na de tackle nog kon opstaan. "Het was een aardige charge. Maar het was ook een beetje om nog een gele kaart aan te smeren op het laatst", erkent de verdediger.