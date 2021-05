Dick Advocaat oogt aangeslagen en sluit vertrek bij Feyenoord niet uit

Dick Advocaat sluit niet uit dat hij voortijdig opstapt bij Feyenoord en daarmee zijn trainerscarrière beëindigt. De trainer zag zijn elftal zondag met 3-2 verliezen van ADO Den Haag en oogde na afloop moedeloos in een interview met ESPN. Advocaat had geen goed woord over voor zijn spelers: stuk voor stuk vielen ze door de mand, oordeelde hij. In de komende week, vermoedelijk op maandag, lijkt een gesprek te gaan plaatsvinden waarin de vertrouwensvraag op tafel kan komen.

"Ik ben eindverantwoordelijk voor het elftal", beseft Advocaat. "Ik zag vanmiddag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Een elftal dat met 0-1 voorkomt, de voorsprong weggeeft aan ADO, en daarna zie ik geen elftal meer... Geen voetbal, geen beleving, geen strijd. Het was geen elftal. Ik vraag me af: waar komt dat door? Komt dat door mij? Als dat zo is, dan is dat het makkelijkste. Ze moeten het vooral voor Feyenoord doen. Dat verdient iedereen die keihard werkt bij de club. Als ik dit elftal zie, met spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me daarvoor."

De kleedkamer van Feyenoord bleef na de wedstrijd vrij lang dicht, maar het moeilijkste gesprek volgt nog. "Ze mogen morgen terugkomen. Dan kunnen we kijken of we tot elkaar kunnen komen. Als zij niet kunnen opbrengen wat ze moeten opbrengen, hebben we echt een groot probleem", weet de oefenmeester. "Als ik het elftal niet beter kan krijgen, en ze niet meer in me geloven, dan is de keuze moeilijk. Ik doe het voor Feyenoord. Ik doe alles wat het beste is voor Feyenoord. Feyenoord moet Europees voetbal halen, zo simpel is het. Als ik vanuit de spelersgroep het gevoel krijg dat ik daar niet de juiste man voor ben, dan moet ik gewoon een keus maken."

De maat lijkt vol bij Dick Advocaat. Was dit zijn laatste wedstrijd?



"Als zij aangeven dat dat beter is voor Feyenoord, dan kies ik altijd voor Feyenoord." pic.twitter.com/qH1eJgNHqG — ESPN NL (@ESPNnl) May 2, 2021

"Dit is de eerste keer dat ik het zo slecht heb gezien. Ik heb voor mezelf een aantal ideeën, die ik niet kan vertellen, over de oorzaken", zei Advocaat. "Het is het einde van het seizoen. Spelers hebben aflopende contracten, praten over nieuwe contracten … Daar spelen ze niet beter van, heb ik het idee. Ik heb in het hele elftal niet één goede speler gezien. De strijd is morgen: heb je er vertrouwen in of niet? Ik heb gewaarschuwd dat als je niet vierde wordt, je vijfde moet worden, want dan speel je twee thuiswedstrijden in de play-offs. Als je dat niet in de gaten hebt, en toch met andere dingen bezig bent, dat proef en voel ik, zoals geld, et cetera, dan krijg je dit soort wedstrijden."

"Misschien moet ik wel andere spelers opstellen en de spelers die bezig zijn met contracten, et cetera, niet opstellen. Ik kies sowieso in het belang van Feyenoord en niet in het belang van spelers", maakte Advocaat duidelijk. "Als zij aangeven dat het voor Feyenoord beter is dat… Dan maak ik de keuze voor Feyenoord. Ik gooi niet de handdoek in de ring als ik het gevoel heb dat het niet nodig is en het een off-day was. Maar het was het hele elftal. Er was geen strijd." Bij Feyenoord beschikt Eric Botteghin over een aflopend contract. Verder zijn huurlingen Uros Spajic en Lucas Pratto vermoedelijk bezig aan hun laatste weken in Rotterdam. In november werd duidelijk dat de club in gesprek is met Marcos Senesi over een nieuw contract. Vorige maand zouden gesprekken hebben plaatsgevonden met Róbert Bozeník. Tot slot hoopt Feyenoord langer door te gaan met Steven Berghuis, volgens Advocaat 'by far' de beste speler in de ploeg.