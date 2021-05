Onthutsend zwak Feyenoord gunt ADO Den Haag allerlaatste strohalm

Zondag, 2 mei 2021 om 14:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:16

Feyenoord moet vrezen voor de vierde plek in de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat liet zich zondagmiddag op alle fronten aftroeven door ADO Den Haag, dat al vijftien wedstrijden op rij niet had gewonnen: 3-2. Nasser El Khayati eiste een hoofdrol voor zich op met twee treffers en verkleinde het gat naar nummer zestien FC Emmen daarmee naar vijf punten: 19 tegenover 24. Emmen speelt later op de middag tegen Ajax. Het gat tussen Vitesse en Feyenoord is na zondag vijf punten, waardoor de vierde plek ver weg lijkt voor de Rotterdammers. Bovendien viel Bryan Linssen uit met een blessure en moest Jens Toornstra met twee keer geel vroegtijdig inrukken. Toornstra is daardoor geschorst voor de Klassieker volgende week.

Advocaat koos in de punt van de aanval voor Róbert Bozeník, daar de oefenmeester door een schorsing niet kon beschikken over aanvoerder Steven Berghuis. Ook voor Leroy Fer had Advocaat een plek ingeruimd in de basiself. Dat ging ten koste van Mark Diemers, die genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. De bezoekers schoten uit de startblokken en kwamen al na drie minuten spelen op voorsprong. Orkun Kökcü leverde vanaf de linkerkant van het veld een afgemeten voorzet af aan Bozeník, die totaal ongedekt werd gelaten door de Haagse defensie en via de onderkant van de lat voor zijn eerste treffer van het seizoen tekende: 0-1.

Feyenoord speelde slordig in de eerste helft. De ploeg opereerde in een veel te laag baltempo en creëerde weinig kansen. Een verkeerde breedtepass van Fer leidde na een klein kwartier spelen de gelijkmaker in. De reserveaanvoerder speelde het leer door de as van het veld, maar zag dat zijn pass kon worden onderschept door Vicente Besuijen, die meteen Jonas Arweiler de diepte in stuurde. De spits faalde niet oog in oog met Justin Bijlow en schoot diagonaal raak: 1-1. Nadat Linssen vervolgens uitviel met een liesblessure, zorgde El Khayati vanaf de strafschopstip voor de voorsprong voor ADO. De middenvelder mocht aanleggen vanaf elf meter na een duw van Marcos Senesi richting Milan van Ewijk: 2-1. Het betekende voor El Khayati zijn eerste treffer voor ADO sinds mei 2019.

Dat Advocaat niet tevreden was over het spel van zijn ploeg in de eerste helft, bleek wel uit het feit dat hij de rust aangreep om drie wissels door te voeren. Ridgeciano Haps, Nicolai Jörgensen en Diemers werden door de oefenmeester binnen de lijnen gebracht, waarmee Advocaat overschakelde naar een 4-4-2 formatie. Het leidde vrijwel meteen tot meer gevaar, toen de voor Linssen ingevallen João Carlos Teixeira een meter naast het doel van Martin Fraisl schoot. Niet veel later had de goalie van ADO op de doellijn een goede reflex in huis op een kopbal van Lutsharel Geertruida, waarmee hij een zeker lijkende treffer voorkwam.

Aan de andere kant was El Khayati wel trefzeker. Wederom ging er slordig balverlies van Feyenoord aan vooraf, dit keer na een pass van Fer op Bozeník. El Khayati werd bediend door Besuijen, liet Senesi met een fraaie schijnbeweging voorbij glijden en schoof vervolgens diagonaal raak: 3-1. ADO drukte door en kreeg via Youness Mokhtar een opgelegde mogelijkheid om het duel te beslissen, maar de middenvelder schoot rakelings naast. Even daarna bracht Jörgensen de spanning terug in de wedstrijd. De invaller kopte raak uit een voorzet van Haps vanaf de linkerkant van het veld: 3-2. Advocaat gunde Lucas Pratto in de slotfase zijn eerste speelminuten sinds 27 januari, maar moest toezien hoe zijn ploeg de Haagse muur niet wist te slechten. Toornstra kreeg diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart en moest inrukken.