Lieke Martens speelt hoofdrol in halve finale Champions League

Zondag, 2 mei 2021 om 14:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:05

Lieke Martens heeft het vrouwenelftal van Barcelona zondagmiddag naar de finale van de Champions League geloodst. De aanvaller zette haar ploeg met twee doelpunten op een 2-0 voorsprong tegen Paris Saint-Germain, waarna Marie-Antoinette Katoto voor de eindstand zorgde: 2-1. Omdat de eerste ontmoeting van vorige week eindigde in 1-1, gaat Barcelona naar de finale.

Martens opende de score toen ze in de achtste minuut opdook in het vijandelijke strafschopgebied, na een afgemeten pass van Leila Ouahabi, en met een diagonaal schot de rechterhoek uitzocht. Na een halfuur verdubbelde de international van Oranje de marge met een intikker bij de tweede paal. Ze zette op het juiste moment een loopactie in na een lage voorzet van Caroline Hansen en kon eenvoudig afronden.

Katoto zorgde voor de gelijkmaker na een scrimmage uit een hoekschop. In de tweede helft had Jennifer Hermoso de 3-1 op haar schoen, maar haar poging belandde op de paal. Niettemin bereikte Barcelona de finale, voor de tweede keer in de clubgeschiedenis. In 2019 werd de eindstrijd verloren van Olympique Lyon. Ditmaal wacht op 16 mei een wedstrijd tegen Chelsea of Bayern München.