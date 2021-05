Feyenoord kent plots nog meer problemen in aanloop naar Klassieker

Zondag, 2 mei 2021 om 13:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:30

Feyenoord moet het volgende week in de thuiswedstrijd tegen Ajax stellen zonder Jens Toornstra. De middenvelder ontving zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor de Klassieker. Bovendien viel Bryan Linssen geblesseerd uit; zijn inzetbaarheid is nog twijfelachtig. Steven Berghuis zit tegen Ajax de tweede wedstrijd van een schorsing uit.

Toornstra kreeg in minuut 33 een gele kaart van arbiter Pol van Boekel voor een overtreding op John Goossens. Hij probeerde te storen in de opbouw van ADO, maar ging te hard door op zijn collega-middenvelder. Enkele minuten daarvoor was Linssen uitgevallen met een liesblessure. De aanvaller ging na 24 minuten naar het gras, werd op het veld behandeld door een clubarts en liet zich vijf minuten daarna vervangen door João Carlos Teixeira.

Toornstra is dit seizoen een van de spelers die het vaakst wordt ingezet door trainer Dick Advocaat. Voorafgaand aan het duel met ADO stond hij dit seizoen 3123 minuten op het veld. Alleen Berghuis (3161 minuten) en Marcos Senesi (3222 minuten) bleven Toornstra voor. Linssen staat met 2517 minuten op de vijfde plek, net achter Lutsharel Geertruida (2587 minuten). Toornstra had een basisplek in de laatste 25 officiële duels van Feyenoord; Linssen in de laatste 12.