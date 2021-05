Jan Mulder werd verrast door plots telefoontje van Ajax: ‘Ik was ontroerd’

Zondag, 2 mei 2021 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:05

Jan Mulder is Ajax dankbaar dat de club zich gedurende de coronapandemie heeft ontfermd over zijn gezondheid, zo heeft hij in een interview met de NOS te kennen gegeven. Mulder werd door een medewerker van de club gebeld en gevraagd naar zijn persoonlijke situatie. Een telefoontje die hij niet had zien aankomen en waar hij door ontdaan was. In tegenstelling tot zijn zoon Youri Mulder is Jan in tegenstelling tot een aantal jaar geleden tegenwoordig minder op televisie te zien in voetbalpraatprogramma's, iets wat hem overigens goed bevalt.

De 75-jarige oud-voetballer, die in het verleden in verschillende talkshows zijn mening verkondigde over het binnen- en buitenlandse voetbal, leeft momenteel een relatief rustig bestaan in het Groningse Nieuwolda. "Ja, dat vind ik zo'n verademing", reageert Mulder op de vraag of hij kan leven met het feit dat hij minder in talkshows te zien is. "Dat lag natuurlijk ook aan mij, ik word een dagje ouder. Ik zat daar zelf ook heel erg in, maar ik zie nu wel dat het niet altijd geweldig is hoor. Te veel talkshow-gedoe. Iedereen is kenner, ze babbelen allemaal maar raak in die talkshows."

Mulder gold lange tijd als vaste tafelgast bij Studio Voetbal en was in België te zien bij Extra Time, een voetbalpraatprogramma van Sporza. Hij is van mening dat er onterecht een negatief imago hangt rond Erik ten Hag. "Hij krijgt het verwijt dat hij niet helemaal de Amsterdamse flair heeft", aldus Mulder. "Maarja, op het veld wel, hè. Waar gaat het om? Hij heeft geweldig gepresteerd. En al dat gebrabbel over zijn persoonlijkheid en dat hij geen goed uithangbord zou zijn voor de club. Dat is hij wel, want de hele wereld wil hem hebben. En terecht", doelt Mulder op de interesse van Tottenham Hotspur. Inmiddels heeft Ten Hag zijn contract verlengd en is hij ook volgend seizoen eindverantwoordelijke bij Ajax.

Het was de Amsterdamse club die zich niet zo lang geleden om Mulder bekommerde gedurende het coronavirus. Mulder droeg tussen 1972 en 1975 het shirt van Ajax en is niet vergeten in Amsterdam. "Ik ben er doorheen gesleept door Ajax", meent Mulder. "Ik was ontroerd. Een paar maanden geleden, toen we in de piek van het coronavirus zaten, werd ik gebeld door een medewerker van Ajax. 'Wij bellen oud-leden om te vragen hoe het met ze is. Hoe is het met u? Financieel en medisch gezien. Zijn er problemen?', vroegen ze. "Ik zei: 'Nee, ik heb geen problemen.' Ik vind het zo geweldig dat ze dat doen."

Mulder vindt het spijtig dat er zondagmiddag geen supporters aanwezig kunnen zijn bij de kampioenswedstrijd van Ajax. De ploeg van Ten Hag heeft aan een punt genoeg tegen FC Emmen om de 35ste landstitel in de wacht te slepen. Het kabinet besloot deze week dat de stadions gedurende de wedstrijden in de Eredivisie leeg dienen te blijven. "Ik vind dat de regering... Eén uitzondering erbij. Vorige week, ik keek naar die wedstrijden, ik kreeg kippenvel. Toen ze het veld op kwamen, die mensen, dat geluk. Dat is toch wel de kern en de ziel van het voetbal. Het geluk van die supporters. Man, wat genoten ze. En ik ook."