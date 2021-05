Ten Hag kiest voor vertrouwde namen in kampioensduel Ajax

Zondag, 2 mei 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:29

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen van zondagmiddag. De coach van de koploper in de Eredivisie heeft geen verrassingen in petto en kiest voor dezelfde namen als een week geleden tegen AZ (2-0). De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 14.30 uur. Ajax heeft tegen Emmen aan een punt voldoende om de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht te slepen.

Doelman Maarten Stekelenburg krijgt voor zich te maken met de verdedigers Devyne Rensch, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld wordt Davy Klaassen geflankeerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. In de voorhoede moeten Dusan Tadic en Antony vanaf de flanken zorgen voor de aanvoer richting Sébastien Haller. David Neres zit wederom op de bank van Ajax, net als onder meer Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Perr Schuurs en Zakaria Labyad.

Ajax nam vorige week al een voorschot op de landstitel door met 2-0 te winnen van AZ, met twee doelpunten van de uitblinkende Klaassen. Hierdoor volstaat een gelijkspel tegen Emmen, dat zelf een week geleden met 3-1 won van Heracles Almelo. Mocht Ajax op eigen veld verliezen van de bezoekers uit Drenthe, dan kan het alsnog kampioen worden deze zondag. Dan moet PSV wel verliezen van sc Heerenveen. Met nog vier duels voor de boeg in de Eredivisie bedraagt het onderlinge verschil twaalf punten in het voordeel van Ajax.

Voor Emmen staat er zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA ook het nodige op het spel. De formatie van trainer Dick Lukkien bezet momenteel de zestiende plaats, waardoor er aan het einde van het seizoen play-offs zullen moeten worden afgewerkt. De voorsprong op nummer zeventien VVV-Venlo bedraagt twee punten, terwijl hekkensluiter ADO Den Haag volgt op acht punten. Emmen speelt na vandaag nog tegen FC Groningen (9 mei), Heerenveen (13 mei) en VVV (16 mei). Eerder dit seizoen won Ajax nog zeer eenvoudig de eerste ontmoeting met Emmen: 0-5.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling FC Emmen: Verrips; Bijl, Araujo, Veendorp, Cavlan; Vlak, Peña, Bernadou; Adzic, De Leeuw en Frei.