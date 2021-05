Raiola verbaasd over ophef om uitspraak over PSG: ‘Dat is heel vreemd’

Zondag, 2 mei 2021 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:38

Erling Braut Haaland is al met de gehele top in Europa in verband gebracht, inclusief Paris Saint-Germain. Zaakwaarnemer Mino Raiola vroeg zich onlangs in gesprek met AS echter af op de Ligue 1 wel uitdagend genoeg is voor de spits van Borussia Dortmund. De uitspraak deed nogal wat stof opwaaien in de voetbalwereld, waardoor Raiola zich genoodzaakt voelt om via Twitter een en ander te verduidelijken.

"Haaland is geïnteresseerd in twee dingen: doelpunten maken en prijzen winnen. Hij zal een keuze maken waar die twee dingen het makkelijkst kunnen gebeuren. Ik kan niet liegen. Het is moeilijk om nee te zeggen wanneer een club als Barcelona of Real Madrid komt. Paris Saint-Germain voegt zich in de groep met grote clubs, Manchester City probeert erbij te komen, Juventus hoorde daar altijd al bij”, zo zei Raiola in het interview met bovengenoemde Spaanse krant. “Het is ook belangrijk in welke competities deze clubs spelen. PSG speelt in de slechtste competitie. Bayern zit in een aantrekkelijke competitie, maar we weten allemaal al wie deze gaat winnen. In Spanje heb je altijd drie kandidaten.”

Via Twitter probeert Raiola nu duidelijk te maken wat hij precies bedoelde met de uitspraak over PSG en de Ligue 1. "In mijn interview met de krant AS wil ik verder verduidelijken dat ik PSG heb gefeliciteerd", zo schrijft de belangenbehartiger van Haaland. "PSG is al één van de eliteclubs van het Europese voetbal en ze zijn echt geschiedenis aan het schrijven. Mijn mening op PSG wordt versterkt door de geweldige spelers die ik in het verleden heb mogen assisteren om daar te komen. En ook door de spelers die daar nu spelen en ook door de spelers die daar zeker in de toekomst zullen gaan spelen", aldus Raiola.

"De evaluatie die ik heb gemaakt over de Franse competitie weerspiegelt een algemeen cliché in het voetbal. Het is echter duidelijk geen gedachte van mij, zoals blijkt uit het zeer competitieve karakter van de competitie, vooral de laatste seizoenen", zo benadrukt Raiola verder. "Bovendien heeft PSG een grote aantrekkingskracht op alle topspelers die ik vertegenwoordig. Spelers die allemaal zouden overwegen om naar PSG te gaan als de kans zich zou voordoen." De negatieve geluiden komen dan ook vreemd over op Raiola. "Ik vind het heel vreemd dat de Franse pers alleen de uitspraak over de Franse competitie heeft benadrukt en niet de overvloed aan onderscheidingen die ik aan PSG heb gegeven", zo besluit Raiola zijn uitleg op Twitter.