Pikant weerzien tussen Neymar en Kuipers in de Champions League

Zondag, 2 mei 2021 om 11:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:15

De UEFA heeft Björn Kuipers aangesteld voor de ontmoeting tussen Manchester City en Paris Saint-Germain van dinsdagavond. Beide clubs strijden in het Etihad Stadium om een plaats in de finale van de Champions League. Het elftal van manager Josep Guardiola wist de eerste krachtmeting in Parijs met 1-2 te winnen. Kuipers wordt geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel fungeert als VAR dinsdag, terwijl Dennis Higler de rol van assistent-VAR op zich neemt. Tasos Sidiropoulos is de vierde official. Het treffen in Engeland begint dinsdag om 21.00 uur.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Manchester City te maken krijgt met Kuipers. De Nederlander was in de groepsfase de arbiter bij de wedstrijd tegen FC Porto (0-0). In totaal was de topscheidsrechter vijf keer betrokken bij een Europees duel van the Citizens. De meest opvallende wedstrijd onder zijn leiding was tegen Tottenham Hotspur in de kwartfinale van de Champions League in 2019. Tottenham won destijds met 1-0 en Sergio Agüero miste een strafschop, nadat de VAR een handsbal van Danny Rose had geconstateerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk ook weer een weerzien tussen Kuipers en Neymar. De aanvaller van PSG was in februari bepaald niet te spreken over het optreden van de arbiter. Kuipers legde de bal op de stip nadat Frenkie de Jong in het strafschopgebied redelijk makkelijk naar de grond was gegaan. In de herhaling werd duidelijk dat de middenvelder wel degelijk werd geraakt door Layvin Kurzawa, al was het lichtjes. Lionel Messi zette Barcelona vervolgens op 1-0 vanaf elf meter. Via social media liet Neymar al snel weten wat hij vond van de beslissing van Kuipers om de thuisploeg een penalty te geven.

"Wat een grap deze strafschop", zo schreef Neymar nog tijdens de Champions League-kraker op Twitter. Niet veel later was de tweet alweer verwijderd door de sterspeler van PSG, die vanwege een bovenbeenblessure ontbrak in het uitduel met Barcelona in de achtste finale van het miljardenbal. Neymar richtte zich later op zijn ploeggenoot Kylian Mbappé, die een hattrick produceerde in het Camp Nou. De Braziliaanse aanvaller liet via Twitter weten diep onder de indruk te zijn van de Franse topschutter.

Het was niet de eerste keer dat Neymar zich openlijk ergert aan Kuipers. Op het WK in 2018 kreeg Neymar een strafschop in het duel van Brazilië met Costa Rica (2-0) van de Nederlandse scheidsrechter, een beslissing die na het zien van de beelden echter werd teruggedraaid. Neymar kreeg zelfs een gele kaart voor zijn gemopper. Het boterde destijds al de hele wedstrijd niet tussen de aanvaller en Kuipers, die Neymar duidelijk liet weten dat hij moest ophouden met het constante geklaag na beslissingen van de arbiter.

Neymar en Kuipers troffen elkaar in het najaar van 2018 opnieuw, ditmaal tijdens het Champions League-duel tussen Napoli en PSG. "De scheidsrechter zei iets tegen me wat hij helemaal niet had mogen zeggen, het was echt respectloos", liet de boze aanvaller na afloop weten in de mixed zone van het San Paolo. "Ik ga niet herhalen wat hij zei, maar ze zouden er echt iets aan moeten doen. Zo respectloos als hij tegen mij was, dat kan echt niet. Wij moeten op het veld altijd respect tonen voor de scheidsrechters, maar wij als spelers zouden hetzelfde moeten worden behandeld", aldus de spelmaker van PSG.

Onlangs werd duidelijk dat Kuipers door de UEFA is aangesteld voor het EK van deze zomer, zijn laatste eindtoernooi als topscheidsrechter. Danny Makkelie is de andere Nederlandse arbiter die zich opmaakt voor het EK. Makkelie was vorige week nog de scheidsrechter bij de eerste ontmoeting tussen Real Madrid en Chelsea (1-1) in de halve finale van de Champions League.