Van der Sar werd benaderd door United: ‘Mijn naam gaat al een tijdje rond’

Zondag, 2 mei 2021 om 11:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:42

Edwin van der Sar is in het verleden gepolst voor een functie bij Manchester United, zo heeft hij zondagochtend te kennen gegeven in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De Manchester Evening News stelde onlangs een driekoppige lijst samen vanwege het aangekondigde vertrek van vicevoorzitter Ed Woodward. Op die lijst was ook een prominente plaats ingeruimd voor Van der Sar, de huidige algemeen directeur van Ajax. Het is niet de eerste keer dat de voormalig doelman in verband wordt gebracht met een terugkeer op Old Trafford.

Bovengenoemde Engelse krant denkt dat Van der Sar de favoriete kandidaat is bij de aanhang van Manchester United. Van der Sar kan niet ontkennen dat hij de geruchten voorbij heeft zien komen. "Dat is altijd een eer, als het tenminste positief is", doelt de algemeen directeur op het feit dat zijn naam rondzingt in Manchester. "Het is ook niet nieuw. Mijn naam gaat al een tijdje rond, er zitten daar steeds meer oud-spelers op bepaalde posities. En iedereen heeft ambities. Of ik ooit benaderd ben? Ja, een aantal jaar geleden."

Naast Van der Sar staan ook Richard Arnold en Cliff Baty, die al bestuurlijke functies bekleden bij de Engelse topclub, op het lijstje. "Ik zou dit werk niet kunnen doen bij een club waar ik niets mee heb”, aldus Van der Sar. De oud-doelman stond tussen 2005 en 2011 onder contract bij United en droeg 186 keer het shirt van de Engelse grootmacht in de Premier League. "Maar ik ben extreem gelukkig met wat we bij Ajax hebben kunnen neerzetten. Tien jaar geleden hadden we de ambitie om aan te haken bij de Europese top, en die woorden hebben we waargemaakt. Dat hebben we gedaan door hard te werken, we hebben geen rijke suikeroom of een overheid die ons helpt.”

Van der Sar durft niet in te schatten hoe serieus de interesse op dit moment is. "Misschien sta ik wel niet op hun lijstje, hè? Ik ben geen typische CEO, ik ben ook meer van de voetbalkant. Manchester United is ook een ander verhaal dan Ajax. Je werkt daar met een eigenaar die er iets van vindt. Past dat bij je, of vind je je leven in Noordwijk en Amsterdam leuk genoeg? Dat is de vraag." Mocht Van der Sar ervoor kiezen om Woodward op te volgen, dan zal dat niet meteen na afloop van dit seizoen zijn. Manchester United neemt pas eind 2021 afscheid van de vicevoorzitter, die sinds 2005 aan de club verbonden is.

Bovendien valt er volgens Van der Sar in Amsterdam nog genoeg te winnen. Zondagmiddag kan de ploeg van trainer Erik ten Hag de 35ste landstitel in de wacht slepen, als minimaal een punt wordt gepakt in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. "Het staat op de rit, dat klopt. Maar je wil dingen ook graag vervolmaken. Een Europese prijs is wel iets wat me triggert. We zijn aan Ajax aan het bouwen als wereldmerk. Niet alleen qua voetbal, maar ook op het gebied van social media en zakelijk. Het is gaaf om daaraan mee te werken, bij de club waar je begonnen bent. Dus dat wil ik ook afmaken.”