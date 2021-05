‘PSV moet nu een brug slaan, anders komt Ajax op eenzame hoogte’

Zondag, 2 mei 2021 om 09:23 • Rian Rosendaal

Ajax staat op het punt om de vijfde nationale prijs op rij binnen te slepen. Een unicum in de geschiedenis van de koploper in de Eredivisie. De aanstaande kampioen van Nederland wordt gezien de hegemonie vaak vergeleken met Bayern München en Chris Woerts snapt wel waar die vergelijking vandaan komt. Volgens de sportmarketeer is het voor topspelers in de Eredivisie steeds aantrekkelijker geworden om Ajax te verkiezen boven een buitenlands avontuur.

"Ajax is een club met diepe zakken geworden", concludeert Woerts in gesprek met NU.nl. "En dat allemaal omdat ze drie jaar geleden de strategie hebben omgegooid." Ajax is sinds 2018 bereid om de nodige risico's te nemen op financieel vlak, met de komst van enkele grote namen als gevolg. "Daley Blind kwam. Dusan Tadic ook. En waarom? Omdat Ajax het salarisplafond omhooggooide. Daardoor konden ze dit seizoen ook weer Sébastien Haller naar Amsterdam halen. En uiteindelijk levert dat alleen maar meer geld op", verklaart Woerts de succesvolle werkwijze in de Johan Cruijff ArenA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De top acht duurste aankopen in de Eredivisie

SPELER JAAR VAN NAAR BEDRAG 1. Sébastian Haller 2021 West Ham United Ajax 22,5 miljoen euro 2. David Neres 2017 São Paulo Ajax 22 miljoen euro 3. Miralem Sulejmani 2008 sc Heerenveen Ajax 16,25 miljoen euro 4. Daley Blind 2018 Manchester United Ajax 16 miljoen euro 5. Antony 2020 São Paulo Ajax 15,75 miljoen euro 6. Quincy Promes 2019 Sevilla Ajax 15,7 miljoen euro 7. Edson Álvarez 2019 Club América Ajax 15 miljoen euro 8. Mateja Kezman 2000 Partizan Belgrado PSV 14 miljoen euro

Met de investeringen en het geld dat aan de andere kant binnenkomt wordt het gat tussen Ajax en de overige clubs in Nederland alleen maar groter. "Met Champions League-plaatsing pakt Ajax gegarandeerd 40 miljoen euro", zo voorspelt Woerts. "En met de nieuwe opzet, vanaf 2024, wordt dat 70, 80 miljoen euro. Natuurlijk zijn ze daar bezorgd over in Eindhoven. PSV moet nu een brug slaan, anders komt Ajax op eenzame hoogte. Het is do or die voor PSV", krijgt de achtervolger uit Eindhoven als waarschuwing mee.

Woerts constateert overigens ook dat er nadelen kleven aan de dominantie van Ajax in eigen land, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de Bundesliga of Serie A. "In die landen gaan de nummer twee, drie en vier ook de Champions League in. Hier pakt één club, en soms een tweede via de voorronde, al het Champions League-geld. Dat maakt de strijd om plek drie, vier minder interessant", trekt de sportmarketeer een vergelijking. "En als in januari al duidelijk is welke club kampioen wordt, zoals dit seizoen, haakt het publiek op termijn af. En daarmee neemt ook de waarde van een competitie af."

Volgens Woerts is er bij Ajax ook het nodige veranderd qua transferbeleid. Er wordt volgens hem steeds vaker gezocht naar topspelers over de grens. "Ajax zoekt de topkwaliteit eerder in het buitenland", vervolgt de voormalig algemeen directeur van Sunderland. "En de buitenlandse topcompetities zijn voor de topspelers van Feyenoord, PSV en AZ over het algemeen interessanter dan Ajax. Al zal Ajax het niet nalaten als ze een toptalent kunnen weghalen bij de concurrentie."