Ultra’s AC Milan eisen reserverol voor Donnarumma tegen Juventus

Zondag, 2 mei 2021 om 08:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:38

Een deel van de harde kern van AC Milan heeft geëist dat Gianluigi Donnarumma komende zondag tegen Juventus niet op doel staat. Italiaanse media schrijven dat een groep supporters zaterdag enkele uren voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Benevento (2-0 winst) een gesprek met de doelman annex Italiaans international heeft gevoerd.

Aanleiding van de huidige frictie van de supporters van AC Milan jegens Donnarumma is de contractsituatie van de doelman, die over een aflopend contract beschikt. De Noord-Italiaanse club deed een laatste contractvoorstel aan de keeper, die daar echter nog altijd geen antwoord op heeft gegeven. In minder dan twee maanden tijd is Donnarumma, die wordt vertegenwoordigd door Mino Raiola, transfervrij en het gerucht gaat dat hij met Juventus onderhandelt of heeft onderhandeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AC Milan weigerde aanvankelijk een gesprek tussen Donnarumma en de fans, maar de kranten in Italië verzekeren dat de doelman desalniettemin naar buiten ging om met de fans in kwestie te praten. De supporters gaven aan dat de doelman niet het doel van AC Milan tegen Juventus zou moeten verdedigen als hij komende week geen nieuw contract met i Rossoneri ondertekent. Het ligt voor de hand dat Donnarumma de boodschap ter kennisgeving heeft aangenomen.

De topper tussen Juventus en AC Milan is sowieso al een beladen wedstrijd. Met nog vier volledige speeldagen te gaan, naast enkele duels van zondag, strijden liefst vijf clubs om de drie resterende Champions League-tickets, daar koploper Internazionale al verzekerd is van deelname. Het verschil tussen nummer twee AC Milan en nummer vijf Juventus bedraagt slechts drie punten en de titelverdediger heeft ook nog een duel minder gespeeld. De nummers vijf en zes van de Serie A moeten genoegen nemen met de Europa League en de nummer zeven wacht de nieuwbakken Conference League.

Voor Donnarumma zal deelname aan de Champions League een belangrijke factor zijn in zijn beslissing over zijn toekomst. De 22-jarige doelman speelde nog nooit in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Hij heeft wél 22 optredens in de Europa League achter zijn naam staan. Donnarumma maakte zijn debuut als Rossonero toen hij 16 jaar en 242 dagen was. Sindsdien staat de teller op 247 duels in alle competities.