AC Milan luistert rentree Zlatan Ibrahimovic op met zege en tweede stek

Zaterdag, 1 mei 2021 om 23:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:23

AC Milan overnacht als de nummer twee van de Serie A. Het team van Stefano Pioli was zaterdagavond na twee opeenvolgende competitienederlagen met 2-0 te sterk voor het Benevento van trainer Filippo Inzaghi en stijgt van de vijfde naar de tweede plek in de Italiaanse competitie. Het duel stond in het teken van de rentree van Zlatan Ibrahimovic, die de voorbije duels miste door eerst een schorsing en daarna blessureleed.

Een enkel doelpunt zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na zes minuten spelen liet Franck Kessie een bal van Alexis Saelemaekers bewust lopen, waarna Hakan Calhanoglu de bal tegen de touwen werkte: 1-0. In de tweede helft verdubbelde Theo Hernández de marge. De linkerverdediger scoorde uit een rebound, nadat een schot van Ibrahimovic nog was gekeerd door doelman Lorenzo Montipo: 2-0.

Zlatan Ibrahimovic komt met een pass die werkelijk alleen híj kan geven, pure kunst! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 1 mei 2021

De strijd om een ticket voor deelname aan de Champions League van komend seizoen is ongekend spannend. Het verschil tussen nummer twee AC Milan en nummer vijf Juventus, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt slechts drie punten. Voor AC Milan staat over een week een uitwedstrijd tegen de bijna onttroonde regerend landskampioen Juventus op het programma.