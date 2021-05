Utrecht door het oog van de naald dankzij recordhouder Sven van Beek

Zaterdag, 1 mei 2021 om 23:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:16

FC Utrecht is er zaterdagavond eindelijk weer eens in geslaagd om een thuiswedstrijd in de Eredivisie in winst om te zetten. Het team van René Hake, die de laatste drie thuisduels verloren zag gaan met zijn ploeg, werd geholpen door Sven van Beek, die met zijn zevende eigen doelpunt een nieuw record greep in de Eredivisie: 3-2. Nooit eerder verschalkte iemand zeven keer zijn eigen doelman. Bij Willem II ontbrak trainer Zeljko Petrovic, die te kampen heeft met een acute hernia. De oefenmeester moet een operatie in het ziekenhuis ondergaan en werd tegen Utrecht vervangen door assistent-trainer Gery Vink. Utrecht heeft door de zege de zesde plek steviger in handen genomen. Willem II blijft vijftiende.

Afgaande op de statistieken diende Utrecht zich weinig zorgen te maken over het duel met Willem II, daar de Brabanders als favoriete tegenstander gelden van de ploeg uit de Domstad met 37 overwinningen. Ook ditmaal was het al snel raak voor Utrecht. Django Warmerdam stoomde op aan de linkerkant van het veld, behield het overzicht en schoof de bal in de voeten bij Sander van de Streek. Laatstgenoemde draaide om zijn as om de bal vervolgens met de binnenkant van de voet beheerst in de rechterhoek te plaatsen: 1-0. Op slag van rust verdubbelde de thuisploeg de score, toen Van Beek uit een hoekschop van Adam Maher zijn eigen doelman verschalkte uit een kopbal.

In de tweede helft kwam Willem II beduidend beter voor de dag en bracht de ploeg van Vink de spanning na een kwartier spelen terug in de wedstrijd. Uit een hoekschop van Mike Trésor Ndayishimiye aan de rechterkant van het veld kopte Sebastian Holmén raak in de linkerhoek. Utrecht probeerde het duel vervolgens weer naar zich toe te trekken en slaagde daar aardig in, daar de ploeg van Hake aanzienlijk feller was in de duels en daarmee eveneens een derde treffer wisten af te dwingen. Joris van Overeem won op het middenveld zijn persoonlijke duel en stuurde Van de Streek weg, waarna laatstgenoemde Gyrano Kerk in stelling bracht om te scoren: 3-1.

Willem II leek door die klap te zijn verslagen, maar richtte zich nog eenmaal op en brak door aan de linkerkant van het veld, waar Derrick Köhn de bal ontving, hard voorzette en zag hoe Kwasi Wriedt van dichtbij zijn rechtervoet tegen de bal kreeg. De Tilburgers kregen daarmee tien minuten voor tijd even het geloof dat er wellicht een resultaat te halen viel in de Domstad, maar verder dan een aansluitingstreffer kwam het niet. Kerk kreeg in de absolute slotfase nog een goede mogelijkheid om het duel definitief in het slot te gooien, maar hij faalde en zag zijn schot voorlangs gaan.