Matchwinner Anwar El Ghazi bezorgt Everton met late treffer flinke kater

Zaterdag, 1 mei 2021 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:21

Everton heeft zichzelf zaterdagavond een slechte dienst bewezen door in de Premier League ten onder te gaan tegen Aston Villa: 1-2. De ploeg van manager Carlo Ancelotti had in eigen huis een licht veldoverwicht, maar moest toezien hoe de bezoekers in de slotfase aan het langste eind trokken door een fraai doelpunt van Anwar El Ghazi. Door de nederlaag verzuimt Everton beslag te leggen op de zesde plek, waarmee de ploeg aan het einde van de rit verzekerd zou zijn van deelname aan de groepsfase van de Europa League. Bovendien wist Everton slechts één van de laatste tien thuiswedstrijden in competitieverband in winst om te zetten.

Al vroeg in het duel nam Villa de leiding. Mason Holgate verslikte zich in de bal en zag hoe Ollie Watkins alleen op doelman Jordan Pickford af kon. De aanvaller struikelde onderweg nog wel, maar krabbelde snel op om vervolgens eenvoudig voor de openingstreffer aan te tekenen. Heel lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, daar Everton amper vijf minuten later de stand alweer gelijk trokken. Op aangeven van Lucas Digne was het Dominic Calvert-Lewin die hoog boven iedereen uitkwam. Voor de aanvaller was het vervolgens een koud kunstje om de 1-1 tegen de touwen te koppen.

Diezelfde Calvert-Lewin had niet veel later de mogelijkheid om Everton op voorsprong te koppen, maar was ditmaal onnauwkeurig in de afronding en moest toezien hoe doelman Emiliano Martinez een uitstekende redding in huis had. Aan de andere kant was het Ross Barkley die Villa op voorsprong dacht te schieten. De middenvelder legde aan voor een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel, maar zag hoe Pickford met een uiterste krachtsinspanning een treffer voorkwam. In het tweede bedrijf bleef het duel gelijk opgaan en waren er kansen over en weer. Een schot van Richarlison eindigde rakelings naast de rechterpaal en een voorzet van Gylfi Sigurdsson kon ternauwernood worden gered.

Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, voltrok El Ghazi alsnog het vonnis voor de bezoekers. De middenvelder werd bediend door Bertrand Traoré, legde de bal goed voor zijn rechterbeen en krulde het leer vervolgens op fraaie wijze in de rechterbovenhoek. Joshua King kreeg vervolgens nog een opgelegde mogelijkheid om Everton langszij te schieten, maar zag zijn poging rakelings langs de linkerpaal gaan. Voor Villa betekende het de eerste zege na drie wedstrijden op rij zonder overwinning.