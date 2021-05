Éder Militao wijst Real Madrid de weg in jacht op landstitel

Real Madrid heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in LaLiga. Het team van trainer Zinédine Zidane had in de thuiswedstrijd tegen Osasuna opnieuw moeite om het vijandelijke doel te vinden, maar in de laatste vijftien minuten forceerde de regerend landskampioen toch een degelijke overwinning: 2-0. Voor het eerst sinds juli vorig jaar heeft men vier LaLiga-duels op rij geen tegendoelpunt om de oren gekregen en dat voor aanvang van een cruciale week. Door de zege blijft de achterstand van twee punten op koploper Atlético Madrid, dat zaterdag met 0-1 bij Elche won, intact: 74 om 76. Barcelona en Sevilla komen respectievelijk zondag en maandag in actie.

Het overwicht van Real Madrid in de eerste helft in het Estadio Alfredo Di Stéfano was overduidelijk, maar het team van Zidane had met een geïnspireerde Sergio Herrera te maken. De doelman van Osasuna maakte na 25 minuten spelen een schot van Eden Hazard onschadelijk en in de daaropvolgende minuten had hij ook een antwoord op kopballen van Éder Militao.

Daar is de bevrijdende treffer voor Real Madrid ?? Na lang beuken op de deuren van Osasuna kopt Militão een kwartier voor tijd de 1-0 binnen!#ZiggoSport #LaLiga #RMAOSA pic.twitter.com/4WeUqyjGUu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2021

Ondanks de dominantie van de thuisploeg maakte Osasuna achterin een degelijke indruk en ging het team van Jagoba Arrasate beter spelen naarmate de eerste helft vorderde. Op slag van rust kregen de bezoekers uit Pamplona zelfs de bal achter Thibaut Courtois, maar de treffer werd afgekeurd wegens duidelijk buitenspel van Ezequiel Chimy Ávila.

Ook na de onderbreking werd het manco van Real Madrid, waar de geblesseerde Raphaël Varane in de rust was vervangen door Nacho Fernández, zichtbaar: veel balbezit, maar te weinig finesse in de laatste meters. Het was wederom Militao die na een verre vrije trap van Marco Asensio dicht bij een openingsdoelpunt was. Een krachtig schot van invaller Rodrygo ging niet veel later eveneens naast het doel van Herrera.

Militao en Real Madrid kregen een kwartier voor tijd de verdiende treffer. Na een corner van Isco kopte de Braziliaan de bal buiten het bereik van Herrera in het doel: 1-0. Nog geen vijf minuten later volgde het tweede doelpunt van de thuisploeg: na een pass van Karim Benzema wilde Casemiro eigenlijk eerst de bal controleren, maar hij werkte de bal in het doel. Dat was ook tevens de eindstand. Het team van Zidane wacht nu het midweekse weerzien met Chelsea in de Champions League en komend weekeinde staat de topper tegen Sevilla op de rol.