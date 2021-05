Sven van Beek grijpt onbedoeld twijfelachtig record in Eredivisie

Zaterdag, 1 mei 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Sven van Beek heeft zaterdagavond onbedoeld een nieuw record in de Eredivisie op zijn naam gezet. De 26-jarige centrumverdediger van Willem II maakte tegen FC Utrecht op ongelukkige wijze zijn zevende eigen doelpunt en heeft daarmee het aantal van oud-Sparta Rotterdam-verdediger Marília en voormalig PSV-verdediger Daan Schrijvers ingehaald.

Van Beek zette in zijn tijd bij Feyenoord, de club die hem verhuurd aan Willem II, al zes eigen treffers op zijn naam en voegde daar zaterdagavond zijn zevende aan toe. De mandekker wilde de bal bij een hoekschop wegkoppen, maar kreeg de bal in duel met Emil Bergström op zijn schouder. Van Beek had de pech dat bal ongelukkig achter zijn eigen doelman belandde. De verdediger wist in zijn carrière de bal slechts drie keer in het juiste doel te schieten in de Eredivisie.

Al langere tijd had Van Beek het record in handen samen met twee anderen. De Braziliaan Marília maakte in dienst van Sparta en VVV-Venlo samen zes eigen doelpunten. Daan Schrijvers kwam in dienst van NAC, DWS en PSV tot datzelfde aantal. Voormalig NAC-verdediger Rob Penders is een van de spelers die op vijf eigen treffers staat.

Eigen doelpunten in de Eredivisie