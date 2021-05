Horrorblessure Morey zware domper op simpele bekerzege Dortmund

Zaterdag, 1 mei 2021 om 22:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:34

Borussia Dortmund heeft zich zaterdagavond op kinderlijk eenvoudige wijze geplaatst voor de finale van de DFB Pokal. De ploeg van trainer Edin Terzic had geen kind aan Holstein Kiel en had de eindstand bij rust al bereikt: 5-0. Zware domper was het uitvallen van Mateu Morey, die na een horrorblessure met een brancard van het veld moest. Dortmund, dat in 2017 voor het laatst beslag legde op de Duitse beker, treft in de finale op donderdag 13 mei RB Leipzig. De ploeg van Julian Nagelsmann was vrijdagavond in de blessuretijd van de verlenging te sterk voor Werder Bremen (1-2).

Dortmund, dat op Erling Braut Haaland na op volle oorlogssterkte aantrad, werd al vroeg in het duel beloond voor de aanvallende intenties. Jadon Sancho trok vanaf de linkerkant naar binnen, bediende Giovanni Reyna en zag hoe laatstgenoemde uit de draai raak schoot in de rechterhoek met een droge knal. Diezelfde Reyna stond vijf minuten later, halverwege de eerste helft, na enig fortuin wederom aan het einde van een Dortmund-aanval. Na hakjes van zowel Marco Reus als Raphaël Guerreiro was het voor de middenvelder een koud kunstje om voor een leeg doel binnen te schuiven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Holstein probeerde het wel, maar moest toezien hoe de thuisploeg de zaakjes organisatorisch prima op orde had en meerdere keren eenvoudig kon overnemen. Twee minuten na de treffer van Reyna was het Marco Reus die zichzelf op het scorebord zette. De aanvoerder werd prachtig door de lucht gevonden door Emre Can en schoof de bal vervolgens eenvoudig achter doelman Thomas Dähne. De scoringsdrift van de nummer vijf van de Bundesliga was daarmee nog niet gestild, daar Thorgan Hazard na een ongelukkige terugspeelbal van Jonas Meffert beheerst afrondde en Jude Bellingham met een van richting veranderd schot voor het slotakkoord zorgde in de eerste helft.

Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en was het voornamelijk Dortmund wat de klok sloeg, zonder daarbij tot levensgrote kansen te komen. Zware domper was het uitvallen van Morey, die een kwartier voor tijd per brancard van het veld werd gedragen na een horrorblessure. De verdediger verstapte zich en leek daarbij zijn knie te verdraaien. Haaland kon de beelden vanaf de tribune amper verdragen en sloeg net als een aantal ploeggenoten de handen voor zijn ogen. Dortmund kreeg via Mats Hummels en Bellingham mogelijkheden om de score in het restant van het duel verder uit te breiden, maar slaagde daar niet in.