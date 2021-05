AZ krijgt overwinning na slap begin in de schoot geworpen door RKC

Zaterdag, 1 mei 2021 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

AZ heeft zaterdag geen fout gemaakt op bezoek bij RKC Waalwijk. De ploeg van Pascal Jansen kwam na een slap begin verdiend op achterstand in het Mandemakers Stadion, maar wist in de tweede helft orde op zaken te stellen: 1-3. Dat was mede te danken aan de RKC'ers Anas Tahiri, die een doelpunt weggaf aan Myron Boadu, en Sylla Sow, die knullig rood pakte. AZ blijft op doelsaldo derde achter PSV, terwijl RKC veertiende blijft.

Bij AZ moest aanvoerder Teun Koopmeiners afhaken vanwege ziekte, waardoor er een basisplaats was weggelegd voor Tijjani Reijnders. De Alkmaarders begonnen onscherp en gaven door het wegglijden van Timo Letschert direct een enorme kans weg aan Richard van der Venne. De aanvallende middenvelder van RKC schoot in alle vrijheid op de voeten van Marco Bizot. Even later viel de bal op de rand van het strafschopgebied opnieuw voor de voeten van Van der Venne, die ditmaal even inhield en Thijs Oosting wegstuurde. De van AZ gehuurde aanvaller stiftte de bal slim over Bizot: 0-1.

Het spel van AZ werd daarna niet veel beter, maar na een klein half uur wisten de Noord-Hollanders toch terug te komen. Stengs kwam met een beetje geluk in balbezit op de rand van de zestien en passte door op Gudmundsson. De IJslander draaide in het strafschopgebied slim weg bij zijn tegenstander en prikte de bal kalm in de hoek: 1-1. Vroeg in de tweede helft schoot Reijnders na terugleggen van Albert Gudmundsson net over, maar behoudens dat werd AZ nauwelijks gevaarlijk.

De bezoekers kregen de voorsprong in de 64ste minuut in de schoot geworpen door Anas Tahiri, die met een verkeerde terugspeelbal Myron Boadu vrij voor zijn eigen keeper zette. Boadu bleef rustig en passeerde Kostas Lamprou met links: 1-2. RKC moest even later verder met tien man, omdat Sylla Sow rood kreeg. De aanvaller duwde volgens scheidsrechter Dennis Higler bewust zijn schoen in het gezicht van Letschert, toen de twee na een duel in elkaar verstrengeld raakten.

AZ buitte het voordeel in de 82ste minuut uit via Calvin Stengs, die na een steekballetje van Gudmundsson in het strafschopgebied Ahmed Touba van zich af hield en de verre hoek vond: 1-3. Gudmundsson kreeg in blessuretijd na een goede individuele actie een vrije schietkans, maar schoot wild over. Het leidde tot woede bij invaller Dani de Wit, die de bal graag had gewild.