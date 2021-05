Kampioenswedstrijd bij Galatasaray lonkt voor Besiktas na 7-0 zege

Zaterdag, 1 mei 2021 om 21:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:30

Besiktas heeft op de 37e speeldag van de Süper Lig flink uitgehaald. Het team van trainer Sergen Yalçin won zaterdagavond met liefst 7-0 van nummer zes Hatayspor en de teller staat nu op 81 punten. De voorsprong op Fenerbahçe en Galatasaray, die beide een duel minder hebben gespeeld, bedraagt acht en negen punten: 73 en 72. Als Fenerbahçe maandag niet wint, kan Besiktas volgend weekend nota bene in de uitwedstrijd tegen Galatasaray de landstitel in Turkije in de wacht slepen.

De start van Hatayspor, de revelatie van het seizoen in Turkije, was ronduit desastreus. Na twee minuten spelen kopte Babajide David Akintola de bal uit een corner schitterend in de verste hoek achter zijn eigen doelman: 1-0. Na elf minuten spelen leden de bezoekers balverlies op enkele meters van het eigen strafschopgebied en was het uiteindelijk, na enkele vlotte combinaties, Cyle Larin die de bal van dichtbij achter doelman Munir schoot: 2-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na veertien minuten spelen verscheen al de 3-0 op het scorebord: Adem Ljajic gaf de bal goed mee aan Larin, die het leer langs Munir werkte. Akintola had de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar hij schoot van dichtbij recht op doelman Ersin Destanoglu. Richting de rust vergrootte Besiktas de voordelige marge: een schot van Georges-Kévin N'Koudou eindigde in de korte hoek en op slag van rust gleed jongeling Ridvan Yilmaz de 5-0 voor de lijstaanvoerder binnen.

De score liep na rust via Larin nog hoger op. De aanvaller kreeg zijn derde treffer van de avond cadeau toen een terugspeelbal van Yusuf Abdioglu op Munir veel te kort was: 6-0. De Canadees gleed na dik een uur spelen zijn vierde treffer van de avond binnen toen Valentin Rosier de bal vanaf de rechterkant laag voorgaf richting de doelmond: 7-0.

Galatasaray speelt zondag uit bij laagvlieger nummer twintig Gençlerbirligi, terwijl Fenerbahçe maandag in eigen huis tegen nummer negentien Erzurum BB speelt. In Turkije is het onderling resultaat doorslaggevend. Besiktas won dit seizoen met 3-4 bij Fenerbahçe en bleef in eigen huis op 1-1 steken. Het thuisduel met Galatasaray werd met 2-0 gewonnen.