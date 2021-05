Drommel behoedt FC Twente voor nog grotere nederlaag tegen Fortuna Sittard

Zaterdag, 1 mei 2021 om 20:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:46

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een reuzenstap gezet op de ranglijst in de Eredivisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee was in eigen huis te sterk voor FC Twente en zegevierde met 3-0. Lisandro Semedo had met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege. Fortuna klimt door de overwinning onder andere over de Enschedeërs heen en staat nu negende op twee punten van Heracles Almelo, dat als nummer acht op een play-off-plek staat. Twente zakt daarentegen drie plekken en moet nu genoegen nemen met de twaalfde plek. De ploeg van Ron Jans wacht al negen wedstrijden op een zege.

Bij Fortuna keerde Yanick van Osch terug onder de lat. De doelman moest het duel van vorige week met ADO Den Haag (0-3) aan zich voorbij laten gaan, toen hij werd vervangen door Piet Velthuizen. Ook Roel Janssen, die vanwege aanmerkingen op scheidsrechter Joey Kooij werd geschorst, keerde terug in de basiself. Bij Twente verscheen Wout Brama weer aan de aftrap na een afwezigheid van drie wedstrijden. De thuisploeg begon beduidend beter aan het duel en kreeg via Martin Angha al vroeg in het duel twee opgelegde kopkansen. De eerste verdween in het zijnet, terwijl bij de tweede poging Joël Drommel in de weg lag.

Halverwege de eerste helft lukte het Semedo wel om het net te vinden. De buitenspeler werd met een diepe pass bediend door Tesfaldet Tekie, was Dario Dumic te slim af en schoot diagonaal raak voor de 1-0. Even daarvoor faalde Emil Hansson hopeloos voor een leeg doel op aangeven van Mats Seuntjens, door van een meter afstand tegen Drommel aan te schieten. Op slag van rust dacht Twente op gelijke hoogte te komen toen Dumic raak kopte op een indraaiende vrije trap van Gijs Smal, maar daar stak scheidsrechter Laurens Gerrets een stokje voor. De arbiter volgde het vlagsignaal van zijn assistent op en keurde de treffer op advies van de VAR af.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld amper en mocht Twente zijn doelman danken dat de score niet al vroeg in de tweede helft verder opliep. Zo redde Drommel op een verkeerde breedtepass van Nathan Markelo en had hij eveneens een goede reflex in huis op een schot van Flemming. Het duel werd na een uur spelen in het slot gegooid door Seuntjens, die vanaf elf meter mocht aanleggen na een handsbal van Brama. Drommel zat er nog wel aan met één hand, maar kon de 2-0 niet voorkomen. Toen Twente vervolgens op jacht ging naar de eretreffer, profiteerde Semedo in de omschakeling. De aanvaller kon alleen op het Twente-doel af en rondde beheerst af in de rechterhoek: 3-0.