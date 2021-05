Frustrerende avond voor Ziyech ondanks simpele zege van Chelsea

Zaterdag, 1 mei 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Chelsea heeft zaterdagavond probleemloos gewonnen van Fulham. De ploeg van Thomas Tuchel werd bij de hand genomen door Kai Havertz, die beide doelpunten maakte: 2-0. Voor Hakim Ziyech was het een frustrerende avond. De aanvallende middenvelder schoot de bal in de eerste helft voor open doel op doelman Alphonse Aréola en werd tot zijn grote frustratie na 66 minuten naar de kant gehaald. Chelsea blijft staan op de vierde plek, Fulham staat achttiende en kan degradatie alleen theoretisch nog ontlopen.

In de tiende minuut van de wedstrijd kwam Chelsea op voorsprong. Mason Mount plukte een lange pass van Thiago Silva schitterend uit de lucht en verstuurde een steekpass op Havertz. De Duitser vond via de schoen van Aréola de verre hoek: 1-0. Havertz scoorde zeven minuten later opnieuw fraai, maar zag het doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel van Mount.

Chelsea had ook in het restant van de eerste helft het betere van het spel, al werd Fulham gevaarlijk toen Thiago Silva balverlies leed in de opbouw. De Braziliaanse verdediger kon het schot van Bobby Decordova-Reid zelf blokken. Zes minuten voor tijd kreeg Ziyech een gigantische kans na een breedtepass van Timo Werner, maar de voormalig Ajacied schoot de bal van dichtbij vrijwel door het midden, waardoor Aréola redding kon brengen. Aan de overzijde had Édouard Mendy een schitterende reflex in huis op een van richting veranderd schot van Ola Aina.

Vier minuten na rust verdubbelde Chelsea zijn voorsprong. Havertz nam een lange bal van Ben Chilwell prachtig mee, omspeelde twee tegenstanders en speelde Werner aan. Laatstgenoemde wachtte even, om vervolgens de doorgelopen Havertz weg te steken, die de bal rustig kon binnenschuiven: 2-0. Een kwartier later werd Ziyech door Tuchel naar de kant gehaald. De aanvallende middenvelder reageerde met misbaar en ging met een boze blik op de reservebank zitten. Chelsea liet zich terugzakken en verdedigde de voorsprong probleemloos.