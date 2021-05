Vloet is pissig op Wormuth: ‘Ik las dat maar weinig spelers dat gelukt is’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 20:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

Rai Vloet was zaterdag in het duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo (4-0) een van de betere spelers op het veld en schoot prachtig raak uit een vrije trap, maar kon zijn onvrede richting trainer Frank Wormuth na afloop van het duel maar moeilijk verkroppen. De aanvallende middenvelder werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door de Duitser en zag daarmee zijn zeventiende doelpunt van het seizoen door de neus geboord worden, daar Heracles niet veel later een strafschop toegekend kreeg.

Op slag van rust tekende Vloet uit een vrije trap van zo'n twintig meter voor de 0-2, door de bal over de muur in de linkerkruising te draaien. Even daarvoor had Sinan Bakis de ban gebroken voor de Almeloërs op aangeven van Robin Pröpper. Vloet tekende voor zijn zestiende doelpunt van het seizoen en is na zaterdag bij 22 doelpunten betrokken van Heracles (16 doelpunten, 6 assists), waarmee hij deze eeuw op gelijke hoogte komt met Adrián Dalmau (19 goals, 3 assists). De huidige spits van FC Utrecht was tot dusver bij de meeste treffers betrokken namens de ploeg uit Almelo sinds de eeuwwisseling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vloet had daar graag nog een doelpunt aan toegevoegd, maar werd door Wormuth naar de kant gehaald met het oog op het treffen met streekgenoot FC Twente volgende week. "Ik was een beetje pissig door mijn wissel, omdat er een paar minuten van tevoren gevraagd werd of ik het negentig minuten vol kon houden", reageerde Vloet na afloop van het duel voor de camera's van ESPN. "Toen zei ik: 'Ja', want ik had nergens last van. Het ging goed. Maar alsnog werd ik gewisseld. En zul je zien, krijg je vlak daarna ook nog een penalty. Daar moet ik even een nachtje van bijkomen."

De aanvallende middenvelder is aan een ijzersterk seizoen bezig en staat met zestien doelpunten op de vierde plek op de topscorerslijst. De vaste nemer van de strafschoppen en vrije trappen zag hoe Bakis de vierde Almelose treffer maakte vanaf de stip. "Ik kan iets moois neerzetten dit seizoen. Ik had mijn zeventiende kunnen maken", aldus Vloet. "Ik las dat dat niet veel Heracles-spelers gelukt is. De laatste tien minuten komt er vaak meer ruimte vrij en die wilde ik benutten. Maar het haalt de glans niet van deze overwinning af hoor. Ik zit nu nog in de emotie, dat zal morgen wel zijn gezakt."