Internazionale wint en kan zondag eerste landstitel in elf jaar tijd vieren

Zaterdag, 1 mei 2021 om 19:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:00

Internazionale mag zich bijna voor het eerst sinds 2010/11 kampioen van Italië noemen. De ploeg van trainer Antonio Conte was zaterdagavond met 0-2 te sterk voor Crotone en staat nu op 82 punten uit 34 duels. Dat betekent dat i Nerazzurri zondag de landstitel pakken als nummer twee Atalanta, 68 punten uit 33 duels, geen drie punten pakt uit tegen Sassuolo. De doelpunten van Inter tegen de hekkensluiter van de Serie A kwamen voor rekening van Christian Eriksen en Achraf Hakimi

De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar van een gebrek aan kansen was geen sprake. De eerste poging op doel was van Crotone: doelman Samir Handanovic redde bekwaam op een schot van Adam Ounas. Niet veel later ontsnapte Stefano Sensi aan de buitenspelval, maar hij kreeg de bal oog in oog met Alex Cordaz niet in het doel. Na dik twintig minuten ontsnapte de thuisploeg toen een kopbal van Romelu Lukaku het aluminium raakte.

Eriksen schiet Inter op voorsprong ?? Mooie combinatie van Inter en een beetje geluk in de afronding!#ZiggoSport #SerieA #CROINT pic.twitter.com/ZTK7qjf1V9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2021

Crotone en Inter, met Stefan de Vrij in de basis, bleven elkaar in het restant van de eerste helft in evenwicht houden, al kwam de thuisploeg opnieuw goed weg toen een lage inzet van Lautaro Martinez op de binnenkant van de paal eindigde. In de eerste vijftien minuten na rust zocht Inter opnieuw nadrukkelijk naar een doelpunt in het Stadio Ezio Scida, maar Cordaz redde goed op een lage inzet van Sensi en Hakimi schoot de bal over het doel.

Conte koos ervoor om een driedubbele wissel toe te passen en bracht Alexis Sánchez, Ivan Perisic en Eriksen binnen de lijnen. Laatstgenoemde schoot niet veel later de 0-1 binnen. De Deen ontving de bal van Lukaku en zag zijn door Lisandro Magallán van richting veranderde schot achter Cordaz verdwijnen: 0-1. Een voltreffer van Lukaku werd na inmenging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van Perisic, maar in de extra tijd werd het toch nog 0-2 via Hakimi na een razendsnelle counter.