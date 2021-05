Aké oogst lof na tweede duel: ‘Een van de redenen waarom ik tevreden ben’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:00

Door het overvolle programma had Josep Guardiola zaterdagmiddag in de wedstrijd tegen Crystal Palace een plekje ingeruimd voor Nathan Aké in de basiself. Voor de verdediger van Manchester City, die die seizoen werd geteisterd door verschillende blessures, betekende het pas zijn tweede wedstrijd van dit kalenderjaar. Aké maakte de negentig minuten vol en had met zijn optreden een belangrijk aandeel in de clean sheet van City, dat met 0-2 zegevierde en zondag de titel kan veiligstellen.

Mocht Manchester United zondagavond verliezen van Liverpool, dan is de zevende landstitel een feit voor de ploeg van Guardiola. De Spaanse oefenmeester gaf tegen Palace de voorkeur aan Aké, die het defensieve hart vormde met Aymeric Laporte. "Verdedigend was hij ongelooflijk gefocust en hij verdedigde alsof zijn leven ervan afhing", reageerde Guardiola op de persconferentie vol lof over het spel van de Nederlander. "We hebben hem nodig om dit ritme te behouden en niet tegen onnodige blessures aan te lopen tegen het einde van het seizoen."

Guardiola gaf tegen Palace een aantal van zijn basisspelers rust met het oog op de return in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, wanneer de Engelse grootmacht een 2-1 voorsprong uit het heenduel verdedigt. Zo werden onder meer Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan gespaard. Uiteindelijk gooiden Sergio Aguëro en Ferran Torres het duel in het slot. "Hij was een van de redenen waarom ik zo persoonlijk tevreden ben", doelde Guardiola op het optreden van Aké. "Ik weet zeker dat hij ons aan het einde van dit seizoen veel zal helpen."

Aké kwam dit kalenderjaar pas één keer eerder in actie, in de thuiswedstrijd tegen Leeds United (1-2 verlies). Zijn seizoenstotaal staat met het duel van zaterdag op acht, waarin hij één keer wist te scoren. "Ik hou van aardige jongens en hij is een van de aardigste", aldus Guardiola. "Maar hij worstelde dit seizoen heel veel met blessures. Ik ben trots op het hele team, we hebben de overwinning in de tweede helft naar ons toe getrokken. We hebben het kampioenschap in eigen hand." De voorsprong van City op United bedraagt dertien punten. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer heeft nog wel een wedstrijd tegoed en neemt het zondagavond op tegen Liverpool.