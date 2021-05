Neymar loodst Paris Saint-Germain terug naar koppositie

Zaterdag, 1 mei 2021 om 18:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:51

Paris Saint-Germain heeft zaterdag de koppositie in Ligue 1 voor in ieder geval vier uur in handen genomen. De ploeg van Mauricio Pochettino vocht zich aan de hand van uitblinker Neymar voorbij nummer vijf RC Lens: 2-1. De Braziliaanse aanvaller maakte in de eerste helft de openingstreffer en gaf na rust de assist op het tweede doelpunt van PSG. Lille OSC staat twee punten achter op de Parijzenaren en kan zaterdagavond in het thuisduel met OGC Nice de eerste plek terugpakken.

Het balbezit was vanaf het begin voor PSG, dat er moeizaam in slaagde om kansen te creëren. Danilo probeerde het met een kopbal uit een vrije trap van Neymar en zag zijn inzet over getikt worden door doelman Wuilker Faríñez. Na een ruim half uur werd PSG in het zadel geholpen, toen Lens-verdediger Facundo Medina de bal achterin verspeelde. Neymar profiteerde en plaatste de bal kalm langs Faríñez: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neymar legde daarna nog een bal met het hoofd panklaar voor Pablo Sarabia, die in grote vrijheid een zwak schot produceerde. Op slag van rust werd Lens aan de overzijde gevaarlijk via Seko Fofana, die met links rakelings de kruising miste. Ook in de tweede helft kregen de bezoekers kansen op de gelijkmaker. Zo probeerde Arnaud Kalimuendo het al glijdend uit een voorzet vanaf rechts, maar de spits miste de precisie om het doel te vinden.

PSG dacht de wedstrijd na een uur te beslissen, toen Marquinhos boven iedereen uittorende en een hoekschop van Neymar binnenkopte: 2-0. De spanning werd twee minuten later alweer terug in de wedstrijd gebracht. Kalimuendo probeerde het met een mislukte omhaal en zag de bal fortuinlijk terechtkomen bij collega-spits Ignatius Ganago, die van dichtbij raak schoot: 2-1. Neymar zag daarna een vrije trap fraai uit de hoek worden getikt door Faríñez, terwijl een schot van Julian Draxler op het laatste moment geblokt werd door Medina. In de slotfase zag Mauro Icardi een intikker afgekeurd worden vanwege buitenspel van assistgever Marco Verratti.