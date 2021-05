Heracles en Bakis bezorgen onthutsend zwak VVV tiende nederlaag op rij

Zaterdag, 1 mei 2021 om 18:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:22

Na een matig optreden is VVV-Venlo zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo tegen de tiende nederlaag op rij aangelopen in de Eredivisie. De ploeg van Jos Luhukay wist in aanvallend opzicht geen vuist te maken en had bovendien geen antwoord op het goede spel van Rai Vloet en Sinan Bakis: 4-0. Laatstgenoemde nam met een hattrick het grootste gedeelte van de productie voor zijn rekening. Naast de nederlaag moest VVV ook het uitvallen van Giogos Giakoumakis slikken. De spits, die voor de vierde wedstrijd op rij zonder doelpunt bleef, moest na een uur spelen geblesseerd naar de kant.

Het venijn van de eerste helft zat duidelijk in de staart, toen Robin Pröpper tien minuten voor rust met een mooie dieptepass Bakis in stelling bracht. De spits kapte de bal naar zijn mindere linker en haalde vervolgens doeltreffend uit in de verre hoek: 1-0. Twee minuten later kreeg diezelfde Bakis de kans om de marge al snel naar twee te schieten, maar op aangeven van Vloet trof hij dit keer de neus van Thorsten Kirschbaum. VVV kreeg via Torino Hunte de gelegenheid om langszij te komen, maar de aanvaller stuitte in kansrijke positie op Blaswich, die zich ternauwernood voor het schot gooide nadat Giacomo Quagliata te kort terug kopte.

In de tegenstoot was het aan de andere kant wel raak. Danny Post beging een overtreding op Delano Burgzorg, waarna Vloet van een meter of twintig de linkerkruising vond met een schitterende vrije trap: 2-0. In het tweede bedrijf nam de thuisploeg aanvankelijk iets gas terug, wat ertoe leidde dat Giakoumakis mocht afvuren op het doel van Blaswich en Tobias Pachonik met een schot het zijnet vond in de korte hoek. Na een uur spelen nam de ploeg van Frank Wormuth het initiatief weer over en zorgde Bakis voor de beslissing. De spits stond op de goede plek nadat Noah Fadiga zich eenvoudig langs twee verdedigers knokte en kon eenvoudig binnenschuiven: 3-0.

Nadat Arjan Swinkels vervolgens voorlangs kopte haalde Luhukay Giakoumakis naar de kant. De aanvalsleider begon met een ingepakte knie en moest de strijd na een uur spelen staken. Wormuth bracht vervolgens een aantal frisse krachten binnen de lijnen en zag hoe Bakis voor zijn derde van de avond aantekende, nadat Swinkels zich als een doelman voor een schot van Fadiga gooide. Scheidsrechter Björn Kuipers wees naar de stip, waarna Bakis Kirschbaum de verkeerde hoek in stuurde: 4-0. Voor VVV betekende het de vierde wedstrijd op rij zonder treffer. De ploeg wist slechts twee keer te scoren in de laatste acht duels en moet als nummer zeventien vrezen voor rechtstreekse degradatie.