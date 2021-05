Atlético Madrid ontsnapt na gemiste penalty in minuut 91

Zaterdag, 1 mei 2021 om 18:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:28

Atlético Madrid blijft voorlopig koploper van LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone had zaterdag aan een enkel doelpunt voldoende om Elche de baas te zijn, al had de zege in het Estadio Manuel Martínez Valero veel hoger kunnen uitvallen én miste Elche vlak voor tijd een penalty: 0-1. De zege betekent dat Atlético met een goed gevoel de resultaten van Real Madrid (thuis tegen Osasuna, zaterdag), Barcelona (uit tegen Valencia, zondag) en Sevilla (thuis tegen Athletic Club, maandag) kan afwachten en in ieder geval zeker tot de topper tegen Barcelona de eerste plaats niet zal afstaan.

Atlético was in de eerste helft zeer superieur en liet na om de wedstrijd al voor het rustsignaal in het slot te gooien. Het vroege overwicht van het team van Simeone leek zich na zestien minuten al uit te betalen toen Luis Suárez op aangeven van Marcos Llorente de 0-1 maakte. De VAR wees scheidsrechter Mario Melero López echter op minimaal buitenspel van de Uruguayaan, waardoor de treffer niet op het scorebord verscheen.

Nog geen vijf minuten later kwam Atlético alsnog op 0-1 in Elche. Yannick Ferreira Carrasco drong aan de linkerkant het strafschopgebied binnen, waarna Llorente met een gekraakt schot de bal tegen de touwen werkte. Geen enkele Colchonero was dit seizoen bij meer goals in LaLiga betrokken dan Llorente: 9 assists en 12 treffers. In de extra tijd wees Melero López naar de stip toen een schot van Ferreira Carrasco tegen de heup van een tegenstander ging, maar andermaal kwam de VAR tussenbeide om de beslissing terug te laten draaien.

In de tweede helft beet Elche meer van zich af, al leidde ook dat lange tijd niet tot de eerste poging op doel van de thuisploeg. Atlético liet ook na rust na om zich in een vroegtijdig stadium van de drie punten te verzekeren. Al vroeg na rust mikte Suárez de bal in het zijnet en na dik een uur spelen werd zijn treffer opnieuw wegens buitenspel afgekeurd. In de slotfase kon het alle kanten op, met een Elche dat meer risico nam en een Atlético dat op zoek was naar de geruststellende 0-2. Pogingen van Joao Félix en Antonio Barragán resulteerden echter niet in een doelpunt.

Dat ging bijna fout ?? Marcos Llorente veroorzaakte in de absolute slotfase een penalty door deze handsbal, maar Elche wist 'm niet te verzilveren ?? Atlético wint met 1-0 en blijft aan kop!#ZiggoSport #LaLiga #ELCATM pic.twitter.com/jiRvq6lxLp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2021

In de extra tijd kreeg Elche zelfs een strafschop na een handsbal van Llorente. De inzet van Fidel oog in oog met Jan Oblak in minuut 91 eindigde echter op de paal. Door de overwinning is Atlético in ieder geval minimaal een week van de eerste plaats in LaLiga verzekerd. De voorsprong op Real Madrid én Barcelona bedraagt vijf punten, maar wél met een duel meer gespeeld. Sevilla heeft zes punten én een wedstrijd minder. Komend weekeinde staan Barcelona - Atlético en Real Madrid - Sevilla op het programa.