Swart vol ongeloof: ‘Iedereen zit heerlijk op de tribune, behalve ‘Mister Ajax’’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:06

Sjaak Swart baalt er flink van dat hij zondag niet in de Johan Cruijff ArenA aanwezig kan zijn bij de kampioenswedstrijd van Ajax. De Amsterdammers hebben tegen FC Emmen aan een punt genoeg om de 35e landstitel in de wacht te slepen, maar het kabinet besloot deze week geen supporters toe te laten bij wedstrijden in de Eredivisie. En dus zal ook Swart het duel van zijn club vanuit de woonkamer moeten aanschouwen, tot zijn grote ergernis.

Na het succes van afgelopen weekend hadden clubs goede hoop om dit weekend wederom fans te mogen verwelkomen in de stadions. Daar ging het kabinet echter niet in mee en dus is het zaterdag en zondag wederom leeg op de tribunes. "Ik heb er de pee in", vertelt Swart tegenover de NOS. "Ik heb alle jaren meegelopen vanaf mijn tiende. Iedereen zegt ook: 'Je hoort er te zitten. Supporters bellen me om te vragen of ik er zit. Nee, het is jammer. Vorige week was het fantastisch. Het geeft een bepaalde sfeer. Vroeger ook al: riepen ze ‘Sjakie, Sjakie'. Voor die mensen moet je het doen. Die willen wat zien."

Swart baalt ook van het feit dat hij niet weet wie hij, naast Erik ten Hag, na de zomer terug gaat zien in de Johan Cruijff ArenA. Ten Hag verlengde vrijdag zijn contract met een jaar en zal ook volgend seizoen de verantwoordelijkheid dragen bij Ajax. "Je weet nooit wie er weg gaan", gaat Swart verder. "Je moet geluk hebben dat je een team hebt waar je nieuwe spelers weer in kan passen. Jonge spelers krijgen kansen. Edwin van der Sar en Marc Overmars doen het heel goed. En de trainer ook. Je kunt zeggen wat je wilt, maar hij doet het gewoon goed.”

Dat Swart het duel met Emmen vanuit zijn eigen woonkamer moet aanschouwen, kan hij maar moeilijk verkroppen. De voormalig aanvaller wist met Ajax acht keer de landstitel in de wacht te slepen als speler. "Mister Liverpool en Mister Manchester United zitten in Engeland gewoon heerlijk op de tribune. Maar Mister Ajax niet", uit Swart zijn onvrede. Swart heeft naar eigen zeggen alles in het werk gesteld om toch bij de kampioenswedstrijd aanwezig te zijn. "Ik heb hem (Marc Overmars, red.) gisteren nog een berichtje gestuurd dat ik graag naast hem wil zitten en dat ik had gedacht dat ik er als Mister Ajax wel bij hoorde. Overmars probeer ook wel te helpen hoor", besluit Swart.