Manchester City doet het in 83 seconden en kan zondag kampioen worden

Zaterdag, 1 mei 2021 om 15:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:32

Manchester City viert zondagavond mogelijk de landstitel. Het team van manager Josep Guardiola was zaterdag met 0-2 te sterk voor Crystal Palace en mag zich landskampioen van Engeland noemen als stadsgenoot en achtervolger Manchester United zondag van Liverpool verliest. Het was alweer de negentiende opeenvolgende uitzege van the Citizens, wedstrijden op neutraal terrein niet meegerekend, en de elfde uitzege op rij in de Premier League. Dat laatste is een evenaring van het record van Chelsea (april-december 2008) en Manchester City zelf (mei - december 2017)

Guardiola spaarde tegen Crystal Palace zijn dragende spelers voor de return tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Onder anderen Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Riyad Mahrez zaten op de bank. Crystal Palace, met Jaïro Riedewald in de basis en Patrick van Aanholt op de bank, en Manchester City, met Nathan Aké in de basis, gingen zonder te scoren de rust in. Het was een eerste helft met weinig grote kansen, al waren deze wel voor de thuisploeg.

De beste kans was voor Christian Benteke na bijna een half uur spelen: Ederson voorkwam met een redding dat de aanvaller van een misstap van Aymeric Laporte kon profiteren. Manchester City kreeg in de eerste 45 minuten zelfs niet één poging op doel, al leek men tien voor de pauze op 0-1 te komen. Na een geblokt schot van Sergio Agüero gaf Fernandinho de bal voor en werkte Gabriel Jesus de bal over doelman Vicente Guaita heen. De treffer van de Braziliaan werd echter wegens buitenspel afgekeurd.

Het team van Guardiola bracht de wedstrijd met pas de eerste doelpoging na 57 minuten uit evenwicht. Na een lage pass van Benjamin Mendy vanaf links schoot Agüero de bal hoog achter Guaita: 0-1. Slechts 83 seconden later was het opnieuw raak. De defensie van Crystal Palace stond ongeorganiseerd en het was uiteindelijk Ferran Torres die de bal laag in de linkerhoek mikte: 0-2.

De overwinning op Selhurst Park had nog hoger kunnen uitvallen, maar een inzet van Raheem Sterling eindigde op de paal en Guiata reageerde goed op een schot van Torres. Zo kan Liverpool, officieel nog altijd de titelhouder, er saillant genoeg zelf voor zorgen dat de club onttroond wordt. Eindigt het duel van zondag op Old Trafford gelijk, dan staat Manchester City twaalf punten voor op Manchester United met nog vier duels te gaan. Met een doelsaldo van + 47 heeft City veel betere cijfers dan de plus + 29 van United.