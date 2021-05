Manchester United meldt gigantische toename van haatdragende berichten

Manchester United merkt dat spelers van de club steeds vaker worden uitgescholden op sociale media. De Premier League-club heeft een onderzoek uitgevoerd naar beledigingen richting spelers tussen september 2019 en februari 2021, verspreid over Facebook, Twitter en Instagram. In die periode is het aantal haatdragende berichten richting spelers toegenomen met 350 procent, aldus de club.

Manchester United neemt dit weekend deel aan een boycot van sociale media, om druk uit te oefenen op grote socialmediabedrijven om online wangedrag steviger te bestrijden. In de studie verzamelde Manchester United 3330 haatdragende berichten die gericht waren aan spelers. 86 procent daarvan was volgens de club racistisch van aard; 8 procent was anti-LHBTI-gerelateerd. In januari was sprake van een maandrecord van meer dan vierhonderd van zulke haatdragende berichten. Ook merkt de club dat supporters onderling elkaar in toenemende mate bejegenen.

Manchester United heeft bovendien zes supporters (drie seizoenkaarthouders, twee clubleden en één iemand die op de wachtlijst stond voor een seizoenkaart) de toegang tot het stadion ontzegd omdat ze Heung-Min Son beledigden, nadat de aanvaller van Tottenham Hotspur betrokken was bij een controversieel VAR-moment in de wedstrijd van vorige maand. “We voeren via het All Red All Equal-initiatief al enige tijd actief campagne tegen discriminatie”, zegt directeur Richard Arnold van Manchester United. “De grote steun die we van ons fans hebben gekregen voor dat werk is bemoedigend, maar deze cijfers tonen aan online wangedrag steeds meer voorkomt.”

“Het moet worden gezegd dat hoewel de cijfers schokkend zijn, ze slechts 0,01 procent van de online gesprekken op sociale media over de club en spelers behelzen”, voegt Arnold eraan toe. “Door deel te nemen aan de boycot, willen we dit onderwerp samen met de gehele Engelse voetbalwereld belichten. Daar ontstaat een debat door en dat zorgt voor toegenomen bewustzijn over de manier waarop onze spelers en fans bejegend worden.”