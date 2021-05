Koeman krijgt rare vraag op persconferentie: ‘Waarom stel je die vraag?’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 14:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:38

Barcelona maakt zich op voor wederom een cruciale wedstrijd in LaLiga. Het team van Ronald Koeman speelt zondagavond in en tegen Valencia; een wedstrijd waarin de Nederlander ogenschijnlijk niet op de bank zal zitten. Barcelona is in beroep gegaan tegen zijn schorsing van twee duels en het is nog onduidelijk of eventuele vrijspraak op tijd zal komen voor het duel in Mestalla. Zo niet, dan zal Alfred Schreuder het takenpakket van Koeman voor zijn rekening nemen. Koeman hoopt dat zijn spelers beter voor de dag zullen komen dan donderdagavond, toen Granada verrassend met een 1-2 overwinning uit het Camp Nou vertrok.

Voor Barcelona is een zege in Mestalla het enige wat telt. “We zullen in defensief opzicht beter moeten worden. We kunnen geen doelpunten tegenkrijgen op de manier zoals dat tegen Granada is gebeurd”, benadrukte Koeman daags voor het duel in Oost-Spanje. “We moeten geconcentreerder zijn en de ruimtes dichtlopen. We staan nu voor een moeilijke wedstrijd waarin we efficiënt zullen moeten zijn en beter zullen moeten verdedigen. De spelers waren bijzonder teleurgesteld over de nederlaag tegen Granada, maar het is ook het bewijs dat geen enkele wedstrijd makkelijk is. Er is echter geen tijd om daarover te treuren of daar nu nog bij stil te staan. Je moet vooruitkijken en leren van je fouten.”

Koeman is teleurgesteld over zijn schorsing vanwege de uitspraak vaya personaje. “We zijn in beroep gegaan omdat het een overdreven schorsing is voor het uitspreken van die woorden. Als je iemand écht uitscheldt, dan krijg je blijkbaar twintig wedstrijden schorsing? We zijn het er niet mee eens. In aanloop naar de wedstrijd van morgen heb ik het volste vertrouwen in de technische staf.” Koeman voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag tegen Granada. “Je bent altijd verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor de basiself, verantwoordelijk voor de veranderingen, enzovoorts. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Als we de resterende vijf duels winnen, zijn we kampioen.”

Koeman kreeg de vraag of het hem verbaast dat de aanvallers veel opgelegde kansen missen. “Je moet toegeven dat dit een sterke competitie is met veel goede teams. Bovenin staan vier clubs op drie punten van elkaar. De grotere clubs hebben dit seizoen veel wedstrijden in een kort tijdsbestek gespeeld, we hebben blessures gehad en je betaalt de hoofdprijs als je niet geconcentreerd bent.” De Nederlander denkt niet dat vermoeidheid een rol speelt. “Daar ben ik het niet mee eens. De spelers zijn fysiek in orde. We krijgen het alleen niet voor elkaar om een wedstrijd in het slot te gooien als we voor staan. In veel wedstrijden hebben we juist in de slotfases het beste voetbal laten zien.”

Clément Lenglet en Pedri ontbraken in de basiself tegen Granada en de basisplaats voor Samuel Umtiti was enigszins verrassend. “Waarom hij in de basis stond? Een technische beslissing. Pedri was toe aan rust en Umtiti traint goed. Er moet niet zo veel aandacht aan de wissels worden besteed. Je kan niet een heel seizoen lang met dezelfde spelers spelen. Als we hadden gewonnen, had niemand het erover gehad”, benadrukte Koeman, die nog niet weet of hij vanaf de tribunes van Mestalla contact mag zoeken met Schreuder. “Ik moet eerst weten mogelijk is en wat niet. Daar ga ik het met teammanager Carles Naval over hebben. Het is een cruciale wedstrijd voor ons, maar dat geldt net zo voor Atlético Madrid en Real Madrid vandaag en Sevilla maandag. Voor ons is, zeker na een nederlaag, winnen het belangrijkste.”

De vraag of de spelers van Barcelona geen of minder vertrouwen in Koeman hebben, zorgde voor verbazing bij Koeman. Waarschijnlijk doelde de journalist op de korte gesprekken die de Nederlander zaterdagochtend aan het begin van de training, toen de media de eerste minuten van de sessie mochten bijwonen, met enkele routiniers voerde. “Waarom stel je die vraag? Iedereen wil het allerbeste voor de club. Het zijn spelers die heel veel prijzen met deze club hebben gewonnen en niet nerveus worden. Ik heb contact met ze over mogelijke veranderingen, ik stel vragen en daarna neem ik beslissingen. We hadden het over bijvoorbeeld hoe we verloren. Meer niet. Er moeten geen dingen gezocht worden die er niet zijn.”