Verweij zet voorzichtig streep door rentree bij Ajax: ‘Ik zou het raar vinden'

Zaterdag, 1 mei 2021 om 09:01 • Laatste update: 09:01

Mike Verweij voorspelt dat Ajax gezien de financiële situatie komende zomer moet mikken op huurdeals. De Ajax-watcher van De Telegraaf vertelt in Kick-Off, de voetbalpodcast van de krant, dat desondanks het gerucht gaat dat de Amsterdammers een bod van tien miljoen euro hebben gedaan op Kamaldeen Sulemana van FC Nordsjaelland. Tegelijkertijd acht Verweij het onwaarschijnlijk dat Davinson Sánchez wordt teruggehaald.

“Ze hebben goede hoop dat ze dit elftal grotendeels bij elkaar kunnen houden. Als je nu een keer niet Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek of Hakim Ziyech kwijtraakt, maar Neres en Tagliafico... Dat zijn ook wel basisspelers, Tagliafico in ieder geval. Het is minder erg dan die andere spelers”, vertelt Verweij. Naast Nicolás Tagliafico en David Neres vallen ook de namen van Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp als het over uitgaande transfers gaat. “De interesse van Leeds United voor Tagliafico is serieuzer te zijn dan iedereen dacht. Inter schijnt ook in de markt te zijn.”

“Ajax is normaal gesproken niet van het huren, maar gezien de financiële situatie zou dat nu wel kunnen”, gaat Verweij verder. De naam van Tottenham Hotspur-verdediger Sánchez werd recentelijk in het geruchtencircuit aan Ajax gelinkt. De 24-jarige centrumverdediger werd in de zomer van 2017 voor 42 miljoen euro verkocht aan Tottenham en is dit seizoen niet altijd basisspeler. “Misschien komt Davinson Sánchez in beeld, maar ik zou dat heel raar vinden gezien de ontwikkeling van Jurriën Timber. Aan de andere kant: elke jonge jongen krijgt op een gegeven moment een terugval en dan is het goed om Sánchez erbij te hebben. Maar ik begreep dat Tottenham niet de makkelijkste is.”

De naam van Sulemana wordt al sinds januari nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Er zouden echter meer clubs in de markt zijn voor de negentienjarige Ghanese vleugelaanvaller. “Sulemana is al heel lang in beeld en daar zou Ajax weleens serieus werk van kunnen maken. Het gerucht gaat dat Ajax al geboden zou hebben. Het gaat volgens mij om een bedrag van tien miljoen euro. Maar er moet eerst verkocht worden voordat er gekocht kan worden.”