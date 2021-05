‘Kenneth Vermeer vindt met Nederlandse enclave razendsnel nieuwe club’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 07:59 • Chris Meijer

Kenneth Vermeer vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij FC Cincinnati. Verschillende Amerikaanse media, onder wie ESPN, melden dat de 35-jarige doelman in gesprek is met de club van trainer Jaap Stam en zo vermoedelijk actief blijft in de Major League Soccer (MLS). Vermeer is transfervrij op te pikken, nadat hij Los Angeles FC twee weken geleden achter zich liet.

De timing voor het vertrek van Vermeer bij LAFC was opvallend, daar het seizoen in de MLS op dat moment op het punt van beginnen stond. Cincinnati kent geen gelukkige start van het seizoen, met een gelijkspel tegen Nashville (2-2) en een forse nederlaag tegen New York FC (5-0). Met Przemyslaw Tyton (ex-Roda JC Kerkrade en -PSV), Cody Cropper, Ben Lundt en Beckham Sunderland heeft Stam al vier keepers tot zijn beschikking.

Desondanks heeft Cincinnati weinig stabiliteit onder de lat gehad, mede doordat Tyton met blessures kampte. Daarom heeft men dus besloten om Vermeer binnen te halen. De doelman voegt zich bij een Nederlandse enclave die naast Stam bestaat uit Maikel van der Werff, Jürgen Locadia, Kamohelo Mokotjo, Haris Medunjanin, assistent-trainer Said Bakkati en general manager Gerard Nijkamp.

Stam en Vermeer zijn geen onbekenden voor elkaar, daar ze in het seizoen 2006/07 samenspeelden bij Ajax. De vijfvoudig Oranje-international speelde vervolgens voor Feyenoord en Club Brugge, alvorens hij een jaar geleden in de Verenigde Staten terechtkwam. In zijn eerste, en naar later bleek enige, seizoen voor LAFC kwam hij tot vijftien optredens.