‘Barcelona legt contact met PSG over Neymar en verwacht lagere vraagprijs’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 07:45 • Chris Meijer

De naam van Neymar wordt in Spanje andermaal in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. RAC1 meldt dat de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain bovenaan het verlanglijstje van de Catalanen voor komende zomer staat. Er zouden zelfs al contacten zijn gelegd over een rentree van Neymar en ondanks dat het eerste antwoord vanuit Parijs negatief was, denkt Barcelona dat hij goedkoper is dan twee jaar geleden.

Barcelona waagde in de zomer van 2019 al een concrete poging om Neymar terug naar Catalonië te halen. Volgens RAC1 vroeg PSG destijds een transfersom van 130 miljoen euro én drie spelers als ruilmiddel. Barcelona kwam niet tot een akkoord met de regerend kampioen van Frankrijk, maar het lijkt er nu op dat beide partijen weer met elkaar om tafel gaan. De eerste contacten tussen PSG en Barcelona zijn gelegd, al klinkt er voorlopig vanuit Parijs dat Neymar niet mag vertrekken.

Er is toch aanleiding om te vermoeden dat de poging van Barcelona een kans van slagen heeft. Voorlopig loopt het contract van Neymar bij PSG nog door tot medio 2022 en ondanks meerdere signalen dat hij die verbintenis spoedig gaat verlengen, heeft hij nog geen handtekening gezet. Vanuit Spanje klinken geluiden dat dit te maken heeft met het feit dat Barcelona andermaal geïnteresseerd is om hem terug te halen naar Spanje. Neymar zou zelf graag de overstap naar Barcelona willen maken.

Ondanks dat PSG ‘negatief’ reageerde op de eerste contacten van Barcelona over Neymar, bestaat het vermoeden dat les Parisiens een lagere vraagprijs zullen hanteren dan twee zomers geleden. Zolang Neymar niet heeft bijgetekend, is komende zomer voorlopig het laatste moment om hem tegen een relatief gunstige transfersom te verkopen voor hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt. PSG nam Neymar in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro over van Barcelona en sindsdien kwam hij tot 110 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij 84 doelpunten en 50 assists verzorgde.