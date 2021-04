Kieft verrast door Schmidt: ‘Hij past helemaal niet in het systeem van PSV’

Vrijdag, 30 april 2021 om 23:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:25

Wim Kieft snapt weinig van de belangstelling van PSV in Joey Veerman. In de optiek van de oud-speler van de Eindhovense club past de middenvelder van sc Heerenveen helemaal niet in het systeem dat trainer Roger Schmidt hanteert bij de nummer twee in de Eredivisie. Johan Derksen is het niet helemaal eens met Kieft en vindt dat Veerman juist wél een goede aankoop zou zijn voor PSV.

"Ik hoor dan dat PSV wel of geen interesse heeft in Joey Veerman en Davy Pröpper. Maar die interesse gaat eigenlijk tegen de hele filosofie van Schmidt in", zo oordeelt Kieft vrijdagavond in Veronica Inside. "Want hij speelt altijd met die twee geblokte jongens daar op het middenveld, Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. Dan zou er nou ineens een voetballer als Veerman komen te staan. Hij past toch helemaal niet in het systeem dan uiteindelijk?", zo vraagt Kieft zich hardop af.

Derksen ziet wel een rol weggelegd voor Veerman in Eindhoven: "Die hebben ze wel keihard nodig daar bij PSV. Kijk, die Pröpper vind ik nou een uitstekende speler. Ook bij Brighton. Hij is alleen geblesseerd geweest en nooit meer teruggekomen. Ze zeggen dan bij PSV dat die Veerman te duur is, maar dan denk ik: Scouten jullie niet in de Keuken Kampioen Divisie? Heerenveen heeft hem bijna gratis opgehaald bij Volendam", verwijst de analist van de voetbaltalkshow naar de transfer van Veerman naar Friesland in 2019.

Van der Gijp denkt dat Heerenveen alleen maar gebaat is bij een voortijdig vertrek van Veerman uit het Abe Lenstra Stadion: "Aan de andere kant kan ik ook wel weer Heerenveen begrijpen, want er moet voor Sangaré ook tien miljoen euro betaald worden. En hij levert ook nog eens iedere bal bij de tegenstander in. Heerenveen is er toch ook helemaal niet gebaat bij om hem (Veerman, red.) te behouden, want wat zijn nou de ambities van Heerenveen? Dus die leven wel van de verkoop van zulke spelers", aldus Van der Gijp. Volgens het Eindhovens Dagblad vraagt Heerenveen minstens twaalf miljoen euro voor Veerman, een bedrag dat PSV te gortig vindt.

Schmidt is in ieder geval gecharmeerd van Veerman, zo bleek vrijdag op de persconferentie. "Hij heeft altijd goede ideeën en neemt de juiste beslissingen onder druk. Hij denkt altijd vooruit en zoekt altijd naar de buitenspelers en de centrumspits. Hij is een goede speler, dus." Toen hij werd gevraagd of hij Veerman bij PSV zou willen hebben, zei Schmidt: "We zullen zien, ik weet niet of het mogelijk is om zulke spelers te halen. Ik weet dat het niet zo makkelijk is om Nederlandse spelers van andere clubs over te nemen. Ze zijn altijd erg duur, dus ik weet niet of we zulke topspelers uit de competitie kunnen strikken. Ik weet niet hoe duur hij is, maar ik weet uit gesprekken over spelers van andere clubs dat het niet vanzelfsprekend is dat PSV zo’n speler kan kopen. De financiële kant is altijd iets om rekening mee te houden", legde de oefenmeester uit.