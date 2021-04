De Ligt: ‘Een groot compliment en een grote eer, maar het is niet mijn doel’

Vrijdag, 30 april 2021 om 22:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:59

Matthijs de Ligt is de gedroomde toekomstige aanvoerder van Juventus, zo wist Tuttosport onlangs te onthullen. De centrale verdediger zou het verkrijgen van de aanvoerdersband een grote eer vinden, maar hij wil liever niet op de zaken vooruitlopen. De Ligt vindt dat trainer Andrea Pirlo daarover het beste kan beslissen, zeker omdat er de nodige grote namen rondlopen in de selectie van Juventus.

"Voor mij is het een grote eer om voor Juventus te spelen en het zal een nog grotere eer zijn om aanvoerder te zijn. Een droom", laat De Ligt optekenen in een interview met Sky. "Het is een groot compliment, maar nog wel wat te vroeg en momenteel ook niet belangrijk. We hebben op dit moment vier aanvoerders (Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon en Alex Sandro, rd.) in de ploeg die over heel veel ervaring beschikken en al jaren deel uitmaken van deze club. Het belangrijkste voor mij is om goed te spelen en het elftal te helpen. De trainer bepaalt dan zelf wie de aanvoerder wordt, maar dat is niet mijn voornaamste streven op dit moment", zo benadrukt de Oranje-international.

De Ligt kijkt in het vraaggesprek met de Italiaanse zender ook terug op zijn recente doelpunt tegen Parma, de eerste keer dit seizoen dat de verdediger het net wist te vinden. Hij wil in dat opzicht nog belangrijker worden voor Juventus. "Scoren behoort ook tot mijn kwaliteiten en ik ben niet blij dat ik nog maar één doelpunt gemaakt heb dit seizoen. Ik wil mezelf daarin zeker verbeteren." De Ligt spoort zijn ploeggenoten aan om beter gebruik te maken van de standaardsituaties. "De speler die de hoekschop neemt, de speler die tegenstander moet blokkeren en de speler die moet koppen: we moeten dat allemaal verbeteren en het kan een belangrijk wapen zijn in de belangrijke duels die eraan komen", geeft de stopper mee aan de overige Juventus-spelers.

Het restant van het seizoen staat voor Juventus niet in het teken van de titelstrijd in de Serie A. Een vreemde gewaarwording na negen kampioenschappen op rij. La Vecchia Signora is zelfs afgezakt naar de vierde plaats, waardoor Champions League-voetbal op de tocht staat. "We waren zeer teleurgesteld", verwijst De Ligt naar het 1-1 gelijkspel tegen Fiorentina van vorige week. "We moeten nu nóg meer doen om onze wedstrijden te winnen. We hebben gewoon een andere mentaliteit nodig, ook om als elftal beter te verdedigen. Natuurlijk hebben we nog lang gedacht aan de landstitel. We hebben een erg sterke ploeg die om de eerste plaats had moeten vechten, maar onze kansen zijn nu minimaal geworden. Ons doel is nu om tweede te eindigen", besluit De Ligt met een positieve noot.