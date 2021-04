Van der Gijp vreest voor Ten Hag: ‘Beetje het Van Marwijk-syndroom’

De analisten van Veronica Inside denken dat Erik ten Hag er verstandig aan heeft gedaan om zijn contract bij Ajax te verlengen. De coach werd in de afgelopen periode meermaals gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar met name René van der Gijp vraagt zich af of Ten Hag serieus in beeld is geweest bij de Londense club. Samen met Johan Derksen vergelijkt hij de Ajax-coach met Bert van Marwijk, die na de verloren WK-finale van 2010 hoopte op een topclub, maar uiteindelijk nergens een contract tekende.

"Je maakt mij niet wijs dat je als club (Tottenham, red.) een paar dagen hebt gesproken met Mauricio Pochettino en een paar dagen besprekingen hebt gehad met José Mourinho, en dat je dan met Erik ten Hag praat dat je niet denkt: Zo. Dat is toch wel een redelijk verschil", zo opent Van der Gijp vrijdagavond in de voetbaltalkshow. "Of denk jij van niet, Wim?" Tafelgenoot Wim Kieft is het eens met de lezing van Van der Gijp. "Ja, dat heeft hij natuurlijk een beetje tegen, hè. In status en noem maar op." Kieft vindt aan de andere kant wél dat Ten Hag is gegroeid in zijn rol als trainer.

"Ik vind dat hij het met name dit jaar goed gedaan heeft, dat elftal is toch minder geworden met al die verkopen enzo. Dan kun je ten koste van alles proberen vasthouden aan jeugdspelers, in je eigenwijsheid en eigengereidheid, wat Ajax nog weleens heeft. Dan blijven ze toch zo spelen, aanvallend. Ik vind dat hij dat wel redelijk gedaan heeft. Ik vond het wel verstandig dat hij een beetje met die Zuid-Amerikaanse jongens aan de slag ging." Derksen verlegt de aandacht vervolgens naar de geruchten rondom een eventueel vertrek van Ten Hag. Volgens Valentijn Driessen is niet uit te sluiten dat diens zaakwaarnemer zijn naam hier en daar heeft gedropt bij buitenlands clubs en Derksen vindt dat geen onlogische redenering.

"Dat komt heel vaak voor. Makelaars gooien dat de media in bij bevriende journalisten en dan hopen ze dat daar iets loskomt", aldus Derksen. "Maar dat zijn altijd dingen die kun je nooit bewijzen. Het gaat heel vaak zo, zoals Valentijn het zegt. En ik sluit het helemaal niet uit, want het is gewoon de oude truc die ze hanteren." Van der Gijp gaat vervolgens verder met zijn analyse over de status van Ten Hag op het internationale podium. "Het is een beetje het Bert van Marwijk-syndroom. Die dacht dat hij na het behalen van de WK-finale met Nederland bij Liverpool of een andere grote club zou komen. Maar die kwamen ook niet."

"Ik vind het ook onbegrijpelijk als je de WK-finale haalt, dat is toch een resultaat als trainer. En er is voor Bert geen enkele serieuze club gekomen", voegt Derksen daaraan toe. Van der Gijp doet vervolgens een anekdote over Van Marwijk uit de doeken: ''Hij zat toentertijd bij Rob Jansen en die heeft echt iedereen gebeld. Echt iedereen, van Liverpool tot allemaal. Maar er was totaal geen interesse. Toen ging het een beetje over Valencia, dat zit dan een beetje in de middenmoot. Kijk, zo'n Borussia Mönchengladbach, daar moet Ten Hag niet naartoe gaan. Die hebben het de laatste jaren aardig gedaan en VfL Wolfsburg staat derde, die lopen op hun tenen. Als je daarheen gaat ben je in de aap gelogeerd."