Gullit woest over lakse houding van KNVB: ‘Mijn maag draait hier van om’

Vrijdag, 30 april 2021 om 20:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:06

Ruud Gullit is zeer teleurgesteld over de reactie van de KNVB op de boycot van social media door de Britse sportwereld, zo laat de voormalig Oranje-international weten in zijn column in De Telegraaf. Namens de commissie Mijnals keurt Gullit de terughoudendheid van de KNVB over het optreden tegen racisme af, maar vooral de reden van de organisatie om niet deel te nemen aan de boycot valt niet goed: “Mijn maag draait hier van om.”

“De KNVB maakt zichzelf belachelijk en moet zich schamen voor het feit dat de grootste sportbond van Nederland de internationale boycot van social media door FIFA, UEFA en de Formule 1-wereld als vuist tegen racisme op de grote platformen negeert”, zo klinken de harde woorden van de 66-voudig international. “Mijn maag draait hier van om. Ik heb hier vrijdagmiddag kennis van genomen en ik ben ongelooflijk teleurgesteld in mijn KNVB. Dit betekent dat mijn KNVB het gewoon niet voelt én niet wil zien wat er in dit land allemaal is gebeurd de afgelopen seizoenen.”

Het Engels voetbal is dit weekend verenigd in een boycot van sociale media. De clubs uit de Premier League, de English Football League en de Women’s Super League zwijgen vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagavond 23.59 uur op platformen als Facebook, Twitter en Instagram. De boycot is georganiseerd door diverse betrokkenen uit de voetballerij en dient als protest tegen racisme en andere vormen van online wangedrag. In een reactie op het initiatief uit Engeland gaf een woordvoerder van de KNVB te kennen dat er in Engeland ‘een lange voorgeschiedenis is die men in Nederland niet kent, waardoor een boycot uit de lucht zou komen vallen’.

“Er zitten bij de KNVB mensen die geen actie wíllen ondernemen”, reageert Gullit op de berichtgeving van de KNVB. “Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB, heeft goede bedoelingen. Hij heeft ons eerder gevraagd om hulp. Maar er zitten op andere plekken in Zeist mensen die dit niet willen. Ik hoor Jan Smit, de voorzitter van de rvc niet. Ik hoor Jan de Jong, directeur van de ECV, niet. Ik vind het schokkend wat hier nu gaande is. Hoe kun je in hemelsnaam zeggen dat Nederland geen voorgeschiedenis kent en daarom niet meedoet? Bij de KNVB ziet men de urgentie niet. Waarom geen vuist maken? Toen de Super League moest worden stopgezet kwam de hele wereld in actie en was het met twee dagen klaar. Dat zou hier ook moeten”, besluit Gullit.