Eredivisie CV uit onvrede: ‘Anders is die 920 miljoen weggegooid’

Vrijdag, 30 april 2021 om 19:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:45

De Eredivisie CV heeft vrijdag een statement afgegeven naar aanleiding van het besluit van het kabinet over de uitsluiting van supporters bij de Eredivisie-duels. Bij monde van directeur Jan de Jong laat de organisatie weten dat voetbalwedstrijden ‘uitermate geschikt’ zijn als testevenement en dat men hoopt dat er vanaf speelronde 32 wél weer toeschouwers aanwezig zullen zijn in de stadions.

Op de website van de Eredivisie CV laat De Jong blijken zich niet te kunnen vinden in de beslissing van het kabinet om in de 31ste speelronde geen publiek toe te laten in de stadions. “In Nederland zijn er 400.000 sneltesten per dag beschikbaar. Om die effectief te kunnen inzetten heb je evenementen nodig die het systeem uitproberen, testen en vervolmaken. Het betaald voetbal is daar uitermate geschikt voor. Dat heeft de afgelopen speelronde in de Eredivisie aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om dat voort te zetten. Deze week lukt niet meer, maar volgende week zou wel moeten lukken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De clubs komen nu net lekker op stoom en het zou zonde zijn als dat stilvalt”, vervolgt De Jong het statement. “Niet alleen voor het voetbal, want als het daar goed werkt, kunnen mensen zo ook weer naar het theater, musea, festivals en nog veel meer moois. Daarmee is het voetbal opnieuw een deel van de oplossing”, aldus de pleitbezorger, die zijn boodschap met een kritische noot afsluit. “En als we dan toch met zijn allen 920 miljoen euro hebben uitgegeven aan sneltesten, laten we er dan vooral gebruik van maken. Juist nu, voordat iedereen gevaccineerd is. Anders is het weggegooid geld."

Donderdag bevestigde de KNVB op last van het kabinet in een mail richting de Eredivisie-clubs dat er komend weekend geen supporters welkom zijn bij de wedstrijden in de Eredivisie. "Dit besluit is zeer teleurstellend", liet de KNVB eerder in een reactie weten op zijn website. "Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit”, zo luidde de boodschap.

Ook Edwin van der Sar was ontstemd over de beslissing van het kabinet om toeschouwers geen toegang tot de stadions te verlenen. "Wij vinden het onbegrijpelijk", reageerde de algemeen directeur op de website van Ajax. "Er zaten vorige week bij Ajax - AZ bijna 7500 supporters in de ArenA, iedereen was getest. En het is allemaal naar wens verlopen. Het enthousiasme was enorm en goed voelbaar in het stadion. Zondag komt Emmen hier op bezoek. Het smaakte naar meer maar het wordt veel minder. Sterker nog, dit voelt alsof we terug bij af zijn”, aldus Van der Sar.