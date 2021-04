Bart Nieuwkoop kiest voor verrassende transfer richting België

Vrijdag, 30 april 2021 om 18:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:52

Bart Nieuwkoop vervolgt zijn loopbaan bij het Belgische Union Sint-Gillis, weet Voetbal International te onthullen. De rechtsback van Feyenoord tekent, mits de medische keuring naar wens verloopt, een driejarig contract bij zijn nieuwe werkgever. Union Sint-Gillis komt volgend seizoen uit op het hoogste niveau in België, na de titel in de Tweede Klasse van deze jaargang. Nieuwkoop beschikt in De Kuip over een aflopende verbintenis.

Nieuwkoop heeft lang gewacht op een aanbieding van de Feyenoord-leiding. Een concreet aanbod bleef echter uit, waardoor zaakwaarnemer Ali Dursun op zoek ging naar een nieuwe club voor de 25-jarige vleugelverdediger. Er bleek voldoende interesse te zijn in Nieuwkoop en het is dus Union Sint-Gillis dat uiteindelijk aan het langste eind trekt. De Belgische clubs heeft een rijk verleden en beschikt na Anderlecht en Club Brugge over de meeste landstitels: elf stuks. Men speelt door de titel op het tweede niveau na de zomerstop dus in de Pro League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bij Feyenoord vertrekkende Nieuwkoop wist in Rotterdam-Zuid nooit een vaste plaats te veroveren, mede door de verschillende blessures van de afgelopen jaren. Begin dit seizoen kreeg hij een basisplaats van trainer Dick Advocaat. Echter, na de zoveelste blessure werd zijn plaats op de rechtsbackpositie ingenomen door Lutsharel Geertruida. Daarnaast beschikt Feyenoord met Denzel Hall over een speler voor de toekomst op die positie. De negentienjarige verdediger verlengde enkele maanden geleden zijn contract tot medio 2024.