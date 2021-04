Berghuis gewaarschuwd: ‘Bij Ajax en PSV zal hij nog aan spelen toekomen’

Vrijdag, 30 april 2021 om 17:55 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen onthult vrijdag in een video-item van De Telegraaf dat Steven Berghuis na dit seizoen wil vertrekken bij Feyenoord. De chef voetbal van de krant laat ook gelijk zijn licht schijnen over de vertrekwens van de aanvoerder van de Rotterdamse club. Driessen denkt dat Berghuis, mocht hij Feyenoord daadwerkelijk verlaten, het beste in Nederland kan blijven.

"Ik denk dat Steven Berghuis zal vertrekken, alhoewel ik het aan de andere kant ook verstandig voor hem zal vinden als hij blijft", geeft Driessen mee aan de vleugelaanvaller van Feyenoord. "Want volgend jaar is er een WK en bij Feyenoord speelt hij honderd procent. En gaat hij naar het buitenland, of gaat hij bijvoorbeeld naar Ajax of PSV, dat kan ook, want hij heeft nog gewoon een clausule in zijn contract van vier miljoen euro. Bij Ajax en PSV zal hij ook nog wel aan spelen toekomen, maar in het buitenland moet je het altijd maar weer afwachten", aldus de voetbalverslaggever.

De kans is in ieder geval groot dat Berghuis deze zomer van club wisselt, geeft Driessen nog maar eens aan. "Wat ik een beetje gehoord is toch dat hij toch graag weg wil." Met de clausule kan de buitenspeler De Kuip dus voor een vastgesteld bedrag verlaten, al is er bij Feyenoord tot op heden nog geen bod binnengekomen. Berghuis speelt sinds 2016 voor Feyenoord, dat hem destijds op huurbasis overnam van Watford. Een jaar later werd 6,5 miljoen euro neergelegd voor de definitieve transfer.

Driessen geeft ook zijn mening over de toekomst van Orkun Kökçü, deze week gelinkt in verschillende media aan AC Milan, Lazio en Tottenham Hotspur. Hij ziet een transfer naar een Europese topcompetitie nog niet zitten voor de middenvelder. "Ieder jaar wordt Kökcü aan het einde van het seizoen gelinkt een transfer. Vorig jaar was het Arsenal, nu is het AC Milan. Dus hij heeft gewoon een heel goed management. Die kunnen hem goed in de markt zetten, maar voorlopig is hij nog Feyenoorder en heeft hij dit seizoen niet gebracht wat iedereen ervan verwachtte. Bij Turkije zit hij ook voornamelijk op de bank", zo besluit Driessen