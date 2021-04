Voormalig PSV- en Juventus-talent Leandro Fernandes duikt op bij Feyenoord

Vrijdag, 30 april 2021 om 17:13

Leandro Fernandes traint de komende tijd mee met Feyenoord Onder-21 in de hoop een contract af te dwingen, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De 21-jarige middenvelder zit sinds deze maand zonder club, nadat hij het Italiaanse Pescara achter zich liet. Fernandes stond nog geen jaar onder contract bij de in de Serie B uitkomende club.

Fernandes begon ooit bij Quick 1888 Nijmegen, waar NEC Nijmegen hem op zijn zevende al toevoegde aan de jeugdopleiding. PSV haalde hem zes jaar later weg bij NEC, waarna hij uiteindelijk tweeënhalf jaar in Eindhoven zou spelen. In januari 2018 maakte Fernandes - die jeugdinterlands voor Oranje Onder-15, Onder-16, Onder-17 en Onder-18 speelde - de overstap naar Juventus, waar hij aanvankelijk in de Onder-19 kwam te spelen.

Bij Juventus speelde Fernandes in de Onder-19 en Onder-23, alvorens een huurperiode bij Fortuna Sittard volgde. Vorig seizoen kwam de middenvelder tot vijf optredens voor de Limburgers in de Eredivisie, waarvan één als basisspeler. Juventus liet Fernandes afgelopen zomer definitief naar Pescara vertrekken, waar hij nog tot dertien optredens kwam. Sinds januari kwam Fernandes amper aan spelen toe en twee weken geleden vertrok hij per direct bij de club. Nu krijgt hij bij Feyenoord dus een kans om een contract te verdienen.