Jürgen Klopp tempert enthousiasme na Instagram-video van Virgil van Dijk

Vrijdag, 30 april 2021 om 16:21 • Chris Meijer • Laatste update: 16:21

Virgil van Dijk plaatste afgelopen week een video op social media, waarin te zien was dat hij alweer op het trainingsveld liep. De beelden zorgden voor enthousiaste reacties én speculatie over of de 29-jarige centrumverdediger voor het einde van het seizoen weer inzetbaar zou zijn. Jürgen Klopp tempert dat enthousiasme en zegt dat er niks veranderd is in de revalidatie van Van Dijk.

“Dat is allemaal goed: stel je eens voor dat hij op dit moment niet had kunnen hardlopen. Dat was heel slecht geweest. Ze kunnen op dit moment hardlopen. Je revalidatie begint met hardlopen in een rechte lijn. Ik weet niet of je Virg in een rechte lijn zag lopen, dus misschien moet er nog veel meer komen. Je doorloopt heel veel stappen tot je eindelijk klaar bent om weer met de groep mee te trainen, al helemaal als je lang geblesseerd bent geweest”, zo tekent de Liverpool Echo op uit de mond van Klopp.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Er zijn nog veel stappen te zetten en die jongens zitten dat gaat nog wel even duren”, vervolgt de manager van Liverpool. Joel Matip, Joe Gomez en Jordan Henderson herstellen momenteel eveneens van een blessure. “Het betekent dat niemand tegen me heeft gezegd: ‘Fasten your seatbelt, maak je zelf klaar, die jongens zullen volgende week weer meetrainen. Er is eigenlijk niks veranderd, ook al zijn ze op de goede weg.”

Van Dijk liep halverwege oktober tijdens de uitwedstrijd tegen Everton (2-2) een kruisbandblessure op, na een grove charge van doelman Jordan Pickford. Normaal gezien duurt het zes tot negen maanden om van een dergelijke blessure te herstellen. Klopp liet in maart al weten dat het onwaarschijnlijk is dat Van Dijk dit seizoen nog in actie zal komen. Bondscoach Frank de Boer had zich kort daarvoor nog hoopvol uitgelaten over de inzetbaarheid van Van Dijk tijdens het EK van komende zomer.