Waarom boycotten Engelse clubs sociale media tot maandagavond?

Vrijdag, 30 april 2021 om 16:00 • Laatste update: 16:13

Het Engels voetbal is dit weekend verenigd in een boycot van sociale media. De clubs uit de Premier League, de English Football League en de Women’s Super League zwijgen vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagavond 23.59 uur op platformen als Facebook, Twitter en Instagram, wat inhoudt dat wedstrijden als Manchester United – Liverpool en Newcastle United – Arsenal niet gepromoot zullen worden op sociale media.



Waarom boycotten de Premier League-clubs sociale media?

De boycot is georganiseerd door diverse betrokkenen uit de voetballerij en dient als protest tegen racisme en andere vormen van online wangedrag. In een statement schrijft de Premier League dat de voetbalwereld samenkomt ‘om te benadrukken dat socialmediabedrijven meer moeten doen om online haat uit te bannen’ en dat het belangrijk is om het bewustzijn te verhogen in de strijd tegen discriminatie. Bovendien wordt de regering van het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om socialmediabedrijven in toenemende mate verantwoordelijk te houden voor wat op hun platforms gebeurt.

“Iedere vorm van racistisch gedrag is onacceptabel en de walgelijke bejegening van spelers op sociale media mag niet voortduren”, zei Premier League-directeur Richard Masters. “De Premier League en onze clubs staan zij aan zij met de hele voetballerij bij deze boycot, om te benadrukken dat socialmediabedrijven meer moeten doen tegen de raciale haat. We zullen niet stoppen met het uitdagen van socialmediabedrijven en we willen significante verbeteringen zien in hun beleid en protocol tegen online discriminatie op hun platformen.” De boycot van de FA, de Premier League, de EFL en de Women’s Super League wordt gesteund door spelersvakbond PFA, trainersbond LMA, scheidsrechtersorgaan PGMOL, vrouwenvoetbalverbond Women In Football, anti-discriminatiecampagne Kick It Out en supportersverbond FSA.

Hoe lang duurt de socialmediaboycot?

Premier League-clubs beginnen de boycot vrijdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De boycot duurt vier dagen, tot maandag 23.59 uur.



Steunen andere personen en organisaties het protest?

De Europese voetbalbond UEFA heeft zich achter het initiatief geschaard. “Er wordt zowel binnen als buiten de lijnen grensoverschrijdend gedrag getoond. Dat is onacceptabel en er moet een einde aan komen, met de hulp van de buitenwereld, de wetgevers en de socialmediagiganten”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Het is heel gevaarlijk om een cultuur van haat onbedreigd te laten groeien, niet alleen voor het voetbal, maar voor de hele maatschappij.”

Ook de European Clubs Association (ECA), het orgaan dat de belangen van een groot aantal Europese clubs behartigt waaronder Ajax, FC Twente, PSV, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, Vitesse en sc Heerenveen, steunt de boycot. “We staan zij aan zij met de Engelse voetbalgemeenschap.” Spelersvakbond PFA heeft grote merken, sponsors en spelers opgeroepen om zich bij het protest aan te sluiten. “De spelers hebben gezamenlijk de macht om internationale bedrijven ter verantwoording te roepen en een krachtige boodschap te verkondigen aan een mondiaal publiek: wangedrag is onacceptabel.”

“We weten van de spelers zelf dat online haat tot trauma kan leiden. Het wangedrag kan ook impact hebben op familieleden van spelers en op andere supporters. We willen robuuste actie van de socialmediabedrijven tegen racisme en discriminatie op hun platformen. Het voetbal vraagt om het filteren, blokkeren en snel offline halen van beledigende berichten, bovenop verbeterde verificatieprocessen en het voorkomen van herregistratie.” EA Sports plaatst tijdens de boycot geen publicaties met de FIFA-accounts, terwijl ook de accounts van simulatiespel Football Manager stil blijven. Ook de Britse prins William, voorzitter van de voetbalbond FA, steunt de boycot.



Wat doet Voetbalzone?

Voetbalzone plaatst tijdens de boycot, van vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagavond 23.59 uur, geen berichten op sociale media met betrekking tot het Engels voetbal. In plaats daarvan gebruiken we ons platform om verhalen omtrent racisme, discriminatie en wangedrag te belichten.