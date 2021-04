PEC Zwolle moet na ‘corona-explosie’ tien spelers missen tegen Vitesse

Vrijdag, 30 april 2021 om 15:19 • Chris Meijer

PEC Zwolle werkt met ernstige personele problemen toe richting de uitwedstrijd tegen Vitesse, die zaterdagavond op het programma staat. Trainer Bert Konterman zegt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar dat duel maar liefst tien spelers te moeten missen. Zes van de afwezigen zijn besmet geraakt met het coronavirus.

De Stentor meldt dat Bram van Polen, Sam Kersten, Destan Bajselmani, Mike van Duinen, Thomas Buitink, Sai van Wermeskerken, Eliano Reijnders, Nigel Bertrams, Immanuel Pherai en Virgil Misidjan afwezig zijn. Vanwege de privacywetgeving mag PEC Zwolle niet bekendmaken wie van deze afwezigen het coronavirus hebben opgelopen en welke vier spelers ontbreken vanwege een blessure.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft PEC Zwolle op last van de medische staf besloten om tot vrijdag niet in groepsverband te trainen. De spelers kregen een trainingsschema mee om zo thuis in conditie te kunnen blijven. “Ja dat is niet anders”, reageert trainer Bert Konterman in gesprek met de Stentor. “Ik kan wel heel boos worden, gaan huilen of schelden. Maar dat heeft geen enkele zin. Dat verandert de situatie toch niet. Dus moet je het maar gewoon accepteren en het beste ervan maken. Ik denk dat dat is gelukt.”

Konterman gaat ervan uit dat de met corona besmette spelers de rest van het seizoen niet meer in actie kunnen komen. “Dat is natuurlijk heel zuur. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor die spelers. Ook omdat er jongens bijzetten met een aflopend contract. Die hebben dus hun laatste wedstrijd voor PEC gespeeld.”