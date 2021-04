Advocaat sneert richting Van Hooijdonk en pakt telefoon na ‘onzin’ van Boskamp

Vrijdag, 30 april 2021 om 15:18 • Dominic Mostert

Dick Advocaat erkent geïrriteerd te zijn geweest door opmerkingen van Pierre van Hooijdonk in de loop van het seizoen. De analist van Studio Voetbal noemde de trainer van Feyenoord en diens assistenten eind januari nog 'old school' en voegde eraan toe dat de spelers 'nieuwe trainingsmethodes' wilden zien, waaronder meer videoanalyses. De uitspraken zorgden ervoor dat Advocaat een uitnodiging heeft afgewezen om tijdens het EK aan de slag te gaan als analist bij de NOS: hij wil niet aanschuiven naast Van Hooijdonk.

Op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met ADO Den Haag van zondag werd Advocaat gevraagd naar zijn mening over Van Hooijdonk. "Als je dingen zegt, moet je weten waar je over praat. Hij haalt dingen aan, maar hij weet helemaal niet wat er op 1908 gebeurt", stelde de oefenmeester. "Dan moet je een keer langskomen hier en praten en dan weet je hoe er wordt gewerkt. Hij heeft het over mij en zegt ‘old fashioned’ of ‘old school’. Wat is dat dan? Laat het hem maar vertellen. Dat irriteert mij. Met hem praten? Dat lijkt mij niet verstandig, daar heb ik geen behoefte aan. Hij heeft het ook veel te druk met NAC Breda."

Advocaat reageerde met die laatste opmerking op opvallende tweets van Van Hooijdonk, twee weken geleden. "De enige lijnen die erin zitten zijn de lijnen van het veld", schreef de vader van NAC-spits Sydney van Hooijdonk onder meer. Advocaat kreeg donderdagavond kritiek uit een andere hoek: analist Jan Boskamp van RTL7 toonde zich somber over het perspectief van Feyenoord om zich nog te kwalificeren voor Europees voetbal. "Er zit helemaal niks in, het loopt als een vierkant: geen plezier, geen beleving, geen bezieling, niks. Het wordt steeds somberder", zei hij.

"Die heb ik ook meteen even gebeld. Als dat soort jongens dit soort onzin gaan roepen, moeten we oppassen”, reageerde Advocaat lachend, toen hij werd gevraagd naar de uitspraken van de ras-Feyenoorder. “Uiteindelijk hebben we de laatste zes wedstrijden niet verloren, daar gaat ook iedereen maar aan voorbij. Het verwachtingspatroon is hier zo hoog, dat er dan nog wordt gesproken over de dingen die niet goed waren. Dat is inherent aan een grote club als Feyenoord. Daar zal iedere trainer aan moeten wennen en ik ook."

"Ik had het eerlijkheidshalve niet gelezen, maar iemand op de afdeling kwam naar me toe en zei: ‘Je vriend Jan is ook bezig!’ ‘Waarmee dan?’, vroeg ik. Hij schijnt gisteravond iets gezegd te hebben, dus ik las het, en stuurde hem een berichtje. Net, voordat ik naar boven liep, belde hij op. Hij meent het ook, want Jan is een echte Feyenoorder. Die zit het liefst achterover met zijn bamihappen en ziet dat het 1-0, 2-0, 3-0 wordt. Dat werkt nu niet, hopelijk volgend jaar wel", aldus de oefenmeester, die dan zelf niet meer voor de groep staat bij Feyenoord.

Is Advocaat het ermee eens dat er weinig bezieling in het spel van Feyenoord zit? "Dat vind ik dus niet. De meeste mensen hadden voor Feyenoord – Vitesse de wedstrijd Ajax – AZ gezien en die was natuurlijk beter", blikte Advocaat terug op de wedstrijden van zondag. "Maar het zijn de feiten dat we vorig jaar stopten met zes punten achterstand op Ajax en AZ. En nu, drie wedstrijden voor het einde, staan we weer zes punten achter op AZ. Als het allemaal zo slecht was geweest als de mensen suggereren, hadden we nu twaalf en zestien punten achter moeten staan. Maar de achterstand op AZ is nog precies hetzelfde."