Barça beloont doorbraak onder Koeman met afkoopclausule van 100 miljoen

Vrijdag, 30 april 2021 om 14:42 • Chris Meijer • Laatste update: 15:49

Óscar Mingueza heeft zijn contract bij Barcelona verlengd, zo maken de Catalanen via de officiële kanalen wereldkundig. De 21-jarige centrumverdediger was bij Barcelona in het bezit van een aflopend contract, maar heeft voor twee jaar bijgetekend. Het nieuwe tot medio 2023 lopende contract van Mingueza heeft een afkoopclausule van honderd miljoen euro gekregen.

Het aflopende contract van Mingueza bevatte een optie om de samenwerking voor twee jaar te verlengen. Barcelona heeft die optie geactiveerd, waardoor de jeugdinternational van Spanje zijn handtekening heeft gezet onder een tot medio 2023 lopend contract. De door Barcelona opgeleide Mingueza beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht en speelde voorlopig 36 officiële wedstrijden.

Trainer Ronald Koeman moest mede door de personele problemen in de defensie een beroep doen op Mingueza, die het seizoen aanvankelijk begon in Barcelona B. De Nederlandse oefenmeester hield aan hem vast toen onder meer Ronald Araújo en Gerard Piqué weer fit waren. Mingueza speelde een aantal wedstrijden als rechtsback, maar wordt de laatste weken steevast gebruikt als centrumverdediger in de driemansdefensie van Koeman.